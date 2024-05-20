https://ria.ru/20240520/umrut-1947029611.html

Иного выхода нет: мир сделал ставку на миграцию

Иного выхода нет: мир сделал ставку на миграцию - РИА Новости, 20.05.2024

Иного выхода нет: мир сделал ставку на миграцию

Сегодня в российском обществе возникают самые разные идеи упорядочивания и легализации миграционных потоков. Среди радикальных предложений есть, например, такое РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:51

россия

китай

южная корея

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аналитика

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Сегодня в российском обществе возникают самые разные идеи упорядочивания и легализации миграционных потоков. Среди радикальных предложений есть, например, такое — ввести визовый режим со странами Средней Азии. Эмоции по этой теме обычно кипят, но попробуем хладнокровно разобраться, действительно ли нам это нужно.Во-первых, эти страны давно стали надежным хабом для реэкспорта и реимпорта санкционки всех сортов. Точно так же свободно перемещаются через границу в обоих направлениях наши граждане. Закрывшись от Средней Азии, мы сами, собственноручно опустим вокруг России железный занавес. Мы за ним уже вдоволь пожили во времена СССР, и осадочек, надо сказать, остался.Во-вторых, наши стратегические противники усиленно окучивают этот регион. И если мы от него откажемся, то очень скоро он станет представлять для нас открытую военную угрозу. Только еще одной "украины" нам не хватало.В-третьих — и в самых главных, у нас в стране огромный дефицит рабочих рук. Если вообразить волшебную картину, в которой миллионы трудовых мигрантов внезапно исчезают из России, наше народное хозяйство ждут, мягко говоря, серьезные проблемы.Закрывать глаза на это нельзя, старение и сокращение населения — это глобальный цивилизационный вызов. Свежая статистика, опубликованная в Newsweek, хорошо показывает масштаб проблемы на примере "азиатских тигров". Сегодня Китай, Южная Корея, Япония — главные локомотивы мирового развития и экономического роста. Однако прогнозы на их будущее мрачны — при тех темпах старения населения, которые они демонстрируют, довольно скоро от их экономического чуда не останется и следа. Система соцобеспечения и медицина просто рухнут, а производство будет страдать от дефицита кадров — уже сейчас многие молодые люди в Китае предпочитают не идти работать, а помогать своим престарелым родственникам за соответствующую зарплату.Правительства азиатских стран не раз пытались повысить рождаемость, тратили на пособия сотни миллиардов долларов. В Южной Корее строительная корпорация предлагает сегодня сотрудникам единоразовую выплату за новорожденного в 75 тысяч долларов.Результаты, увы, минимальны. Южная Корея продолжает ставить антирекорды по уровню рождаемости. Китай отменил политику "одна семья — один ребенок" уже восемь лет назад, но китайские родители совершенно не хотят обзаводиться вторым ребенком.Дело в том, что в мозгах у граждан азиатских стран сложился "золотой стандарт": единственный ребенок должен отучиться на одни пятерки, поступить в американский или топовый местный университет, а потом получать хорошую зарплату и заботиться о родителях. И вот все ресурсы семьи — время, любовь, деньги — идут на достижение этой цели. Сначала самый лучший платный детский сад, потом дорогущая школа, потом все накопления отправляются на учебу в вузе. И только по получении диплома бизнес-проект "маленький император" считается завершенным. Понятно, что в этой гонке родительских тщеславий на второе дитя нет ни сил, ни времени, ни денег.Да и в любом случае дети, родившиеся сегодня, станут полезными членами общества лет так через двадцать, а трудящиеся всем нужны прямо сейчас. Поэтому и в Китае работает сегодня больше трехсот миллионов мигрантов, и Южная Корея поощряет переезд молодежи из разных стран, и даже традиционно закрытая Япония все чаще приглашает к себе зарубежных специалистов.Это не значит, что поддержка наших семей и родителей не нужна — наоборот, Россия прикладывает все усилия, чтобы материально помочь будущим мамам и папам. Работа идет внимательная, тонкая, например, сейчас увеличено финансирование выплат семьям для регионов с пониженной рождаемостью — прежде всего это Центральная Россия.Однако будем честны: нет ни одной богатой страны в мире, которая могла бы справиться с демографическим кризисом только поддержкой рождаемости. В прогнозе Росстата до 2036 года осторожно сформулирована цель — хотя бы удержать показатель суммарной рождаемости в 1,5 ребенка на женщину. Сделать это будет тем более трудно, поскольку поколение женщин, вступивших в детородный возраст, очень невелико. Это, что называется, "дети 90-х". Но даже для уровня простого воспроизводства этот показатель должен быть больше 2,12.Те богатые страны, которым удается поддерживать рождаемость близко к уровню воспроизводства, делают это за счет мигрантов. Так делает Франция с очень приличным коэффициентом в 1,83 ребенка на женщину. Так происходит и в США (1,64) — в последние годы им удается добиваться прироста населения за счет миллионов мигрантов, перебирающихся через южную границу. Латиноамериканцы — единственное меньшинство в стране, где рождаемость не падает, а растет.Да, богатство России — это ее конкурентное преимущество, к нам едут и будут ехать люди из менее успешных регионов. Многие приходят прямо со своими землями — крымчане, например, или жители Новороссии. Наша задача лишь в том, чтобы регулировать и упорядочивать миграционные потоки. Отдавать абсолютный приоритет русским переселенцам из любой точки мира. Не превращать получение гражданства в формальность. Четко выполнять законы в отношении мигрантов и добиваться от них такого же четкого их выполнения. Примеры стран, поставивших миграцию на службу своему развитию, бессчетны, посмотрите хотя бы на ОАЭ.Кадры сегодня действительно решают все. Разбрасываться ими — это обрекать свою страну на застой, упадок и бедность. Оно нам надо?

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https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

россия

китай

южная корея

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россия, китай, южная корея, федеральная служба государственной статистики (росстат), аналитика