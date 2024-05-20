https://ria.ru/20240520/ukraina-1947279196.html

Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем

Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем - РИА Новости, 20.05.2024

Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем

Политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса все еще возможно, но при условии денацификации и демилитаризации Украины, а также при условии ее... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:34

2024-05-20T19:34

2024-05-20T19:35

в мире

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россия

киев

василий небензя

оон

специальная военная операция на украине

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса все еще возможно, но при условии денацификации и демилитаризации Украины, а также при условии ее возврата к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере. Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947270728.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, россия, киев, василий небензя, оон