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Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем
Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем - РИА Новости, 20.05.2024
Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем
Политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса все еще возможно, но при условии денацификации и демилитаризации Украины, а также при условии ее... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:34
2024-05-20T19:34
2024-05-20T19:35
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специальная военная операция на украине
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса все еще возможно, но при условии денацификации и демилитаризации Украины, а также при условии ее возврата к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере. Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции", - сказал Небензя.
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Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем
Небензя: дипломатическое урегулирование украинского кризиса по-прежнему возможно