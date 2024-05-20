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Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 20.05.2024 (обновлено: 19:35 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947279196.html
Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем
Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем - РИА Новости, 20.05.2024
Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем
Политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса все еще возможно, но при условии денацификации и демилитаризации Украины, а также при условии ее... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:34
2024-05-20T19:35
в мире
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россия
киев
василий небензя
оон
специальная военная операция на украине
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса все еще возможно, но при условии денацификации и демилитаризации Украины, а также при условии ее возврата к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере. Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947270728.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Василий Небензя, ООН, Специальная военная операция на Украине
Небензя: украинский кризис возможно разрешить дипломатическим путем

Небензя: дипломатическое урегулирование украинского кризиса по-прежнему возможно

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса все еще возможно, но при условии денацификации и демилитаризации Украины, а также при условии ее возврата к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере. Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции", - сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает
Вчера, 18:43
 
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