Рейтинг@Mail.ru
"Легче точно не будет". В ВСУ высказались о судьбе Харькова - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 20.05.2024 (обновлено: 18:22 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947250865.html
"Легче точно не будет". В ВСУ высказались о судьбе Харькова
"Легче точно не будет". В ВСУ высказались о судьбе Харькова - РИА Новости, 20.05.2024
"Легче точно не будет". В ВСУ высказались о судьбе Харькова
Украинские войска этим летом столкнутся с серьезными трудностями из-за стремительного продвижения ВС России, написал замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:23
2024-05-20T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
владимир путин
вооруженные силы украины
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_0:9:3068:1735_1920x0_80_0_0_e4930d0e5807fc8c9267890df8aaceff.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска этим летом столкнутся с серьезными трудностями из-за стремительного продвижения ВС России, написал замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале."Легче в ближайшее время точно не будет — наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", — заявил Жорин.Он предположил, что российские войска не ставят перед собой задачу взять Харьков. При этом военный считает, что ВСУ столкнулись с ситуацией, которая может привести к растягиванию ресурсов и ослаблению сил на других направлениях."Усиление давления будет", — резюмировал Жорин.Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что у российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова. Группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области. В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947082997.html
https://ria.ru/20240520/izmeneniya-1947181404.html
россия
харьков
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_fe20de2df25f9c7c8b56cf35fe88d208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Китай
"Легче точно не будет". В ВСУ высказались о судьбе Харькова

Замкомандира Жорин: ВСУ летом ждут проблемы из-за растягивания резервов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска этим летом столкнутся с серьезными трудностями из-за стремительного продвижения ВС России, написал замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.
«
"Легче в ближайшее время точно не будет — наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", — заявил Жорин.
Рабочие устанавливают зубы дракона недалеко от границы с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Пленный пограничник рассказал о "нулевой обороне" под Харьковом
Вчера, 04:33
Он предположил, что российские войска не ставят перед собой задачу взять Харьков. При этом военный считает, что ВСУ столкнулись с ситуацией, которая может привести к растягиванию ресурсов и ослаблению сил на других направлениях.
"Усиление давления будет", — резюмировал Жорин.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что у российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова.
Группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области. В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
Вчера, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала