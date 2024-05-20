https://ria.ru/20240520/ukraina-1947250865.html

"Легче точно не будет". В ВСУ высказались о судьбе Харькова

"Легче точно не будет". В ВСУ высказались о судьбе Харькова - РИА Новости, 20.05.2024

"Легче точно не будет". В ВСУ высказались о судьбе Харькова

Украинские войска этим летом столкнутся с серьезными трудностями из-за стремительного продвижения ВС России, написал замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:23

2024-05-20T17:23

2024-05-20T18:22

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска этим летом столкнутся с серьезными трудностями из-за стремительного продвижения ВС России, написал замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале."Легче в ближайшее время точно не будет — наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", — заявил Жорин.Он предположил, что российские войска не ставят перед собой задачу взять Харьков. При этом военный считает, что ВСУ столкнулись с ситуацией, которая может привести к растягиванию ресурсов и ослаблению сил на других направлениях."Усиление давления будет", — резюмировал Жорин.Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что у российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова. Группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области. В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.

https://ria.ru/20240520/kharkov-1947082997.html

https://ria.ru/20240520/izmeneniya-1947181404.html

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в мире, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, китай