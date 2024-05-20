https://ria.ru/20240520/ukraina-1947242020.html

Украина вооружила оркестр МВД, заявила российская администрация Харькова

Украина вооружила оркестр МВД, заявила российская администрация Харькова - РИА Новости, 20.05.2024

Украина вооружила оркестр МВД, заявила российская администрация Харькова

Сотрудников полиции Харьковской области украинские власти перевели на усиленный режим работы, при этом вооружив даже сотрудников ведомственного оркестра и... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:50

2024-05-20T16:50

2024-05-20T16:51

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Сотрудников полиции Харьковской области украинские власти перевели на усиленный режим работы, при этом вооружив даже сотрудников ведомственного оркестра и музея, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "Так называемое главное управление национальной полиции в Харьковской области издало приказ о вооружении всех штатных сотрудников полиции, включая женщин, а также подразделения, которые не имеют никакого отношения к оружию - это оркестр, это музей, это борцы с киберпреступностью... Данные действия приводят к внутреннему социальному напряжению среди полицейских", - сказал Лисняк. По его словам, все полицейские в Харьковской области переведены на усиленный режим работы.

https://ria.ru/20240519/mobilizatsiya-1947008719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, россия, мвд украины