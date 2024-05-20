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Украина вооружила оркестр МВД, заявила российская администрация Харькова - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 20.05.2024 (обновлено: 16:51 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947242020.html
Украина вооружила оркестр МВД, заявила российская администрация Харькова
Украина вооружила оркестр МВД, заявила российская администрация Харькова - РИА Новости, 20.05.2024
Украина вооружила оркестр МВД, заявила российская администрация Харькова
Сотрудников полиции Харьковской области украинские власти перевели на усиленный режим работы, при этом вооружив даже сотрудников ведомственного оркестра и... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:50
2024-05-20T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Сотрудников полиции Харьковской области украинские власти перевели на усиленный режим работы, при этом вооружив даже сотрудников ведомственного оркестра и музея, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "Так называемое главное управление национальной полиции в Харьковской области издало приказ о вооружении всех штатных сотрудников полиции, включая женщин, а также подразделения, которые не имеют никакого отношения к оружию - это оркестр, это музей, это борцы с киберпреступностью... Данные действия приводят к внутреннему социальному напряжению среди полицейских", - сказал Лисняк. По его словам, все полицейские в Харьковской области переведены на усиленный режим работы.
https://ria.ru/20240519/mobilizatsiya-1947008719.html
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в мире, харьковская область, украина, россия, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия, МВД Украины
Украина вооружила оркестр МВД, заявила российская администрация Харькова

Российская Харьковская администрация: Украина вооружила полицейский оркестр

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Сотрудников полиции Харьковской области украинские власти перевели на усиленный режим работы, при этом вооружив даже сотрудников ведомственного оркестра и музея, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Так называемое главное управление национальной полиции в Харьковской области издало приказ о вооружении всех штатных сотрудников полиции, включая женщин, а также подразделения, которые не имеют никакого отношения к оружию - это оркестр, это музей, это борцы с киберпреступностью... Данные действия приводят к внутреннему социальному напряжению среди полицейских", - сказал Лисняк.
По его словам, все полицейские в Харьковской области переведены на усиленный режим работы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаРоссияМВД Украины
 
 
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