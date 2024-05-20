https://ria.ru/20240520/ukraina-1947233421.html

Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ

Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ - РИА Новости, 20.05.2024

Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ

Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк считает, что между СБУ и главным управлением разведки Украины есть конфликт из-за того, что РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:22

2024-05-20T16:22

2024-05-20T16:22

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк считает, что между СБУ и главным управлением разведки Украины есть конфликт из-за того, что спецслужбы не могут поделить коррупционные финансовые потоки. "Между главным управлением разведки и службой безопасности, скажем так, на данное время, по нашей, информации есть конфликт. Предприниматели, я не буду говорить, что это за отрасль, постоянно платили Службе безопасности Украины деньги, а эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт", - сообщил журналистам Лисняк. Он добавил, что если предприниматель отказывается платить, то та или другая сторона оказывает на него давление.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html

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Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, служба безопасности украины, россия, гур минобороны украины