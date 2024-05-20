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Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947233421.html
Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ
Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ - РИА Новости, 20.05.2024
Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ
Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк считает, что между СБУ и главным управлением разведки Украины есть конфликт из-за того, что РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:22
2024-05-20T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
служба безопасности украины
россия
гур минобороны украины
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк считает, что между СБУ и главным управлением разведки Украины есть конфликт из-за того, что спецслужбы не могут поделить коррупционные финансовые потоки. "Между главным управлением разведки и службой безопасности, скажем так, на данное время, по нашей, информации есть конфликт. Предприниматели, я не буду говорить, что это за отрасль, постоянно платили Службе безопасности Украины деньги, а эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт", - сообщил журналистам Лисняк. Он добавил, что если предприниматель отказывается платить, то та или другая сторона оказывает на него давление.
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в мире, харьковская область, украина, служба безопасности украины, россия, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Служба безопасности Украины, Россия, ГУР Минобороны Украины
Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ

Российская администрация Харьковской области: ГУР и СБУ конфликтуют из-за денег

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк считает, что между СБУ и главным управлением разведки Украины есть конфликт из-за того, что спецслужбы не могут поделить коррупционные финансовые потоки.
"Между главным управлением разведки и службой безопасности, скажем так, на данное время, по нашей, информации есть конфликт. Предприниматели, я не буду говорить, что это за отрасль, постоянно платили Службе безопасности Украины деньги, а эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт", - сообщил журналистам Лисняк.
Он добавил, что если предприниматель отказывается платить, то та или другая сторона оказывает на него давление.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияГУР Минобороны Украины
 
 
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