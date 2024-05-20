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"Выходит из-под контроля". Генерал ВСУ рассказал, что происходит в Киеве
"Выходит из-под контроля". Генерал ВСУ рассказал, что происходит в Киеве - РИА Новости, 20.05.2024
"Выходит из-под контроля". Генерал ВСУ рассказал, что происходит в Киеве
Ситуация на Украине выходит из-под контроля, поскольку президент Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на самых... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:58
2024-05-20T15:58
2024-05-20T23:53
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине выходит из-под контроля, поскольку президент Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на самых сложных участках фронта, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Обратите внимание, как быстро убрали из интернета все видео посещения господином Зеленским Харьковской области и прекратились попытки убедить наше население, что там все хорошо. <…> Очень хотелось бы, чтобы кто-то понес ответственность (за сложившуюся ситуацию. — Прим. ред.), ведь дальше уже некуда, <…> ситуация выходит из-под контроля", — рассказал отставной генерал.По словам эксперта, киевское руководство в марте и апреле лишь имитировало строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах. Работы по усилению обороны выполнялись не военными, а гражданскими, которые разворовали большую часть средств, полагает офицер.Как считает Кривонос, скоро украинцы не только начнут задавать неудобные для власти вопросы, но и предпринимать активные действия.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240519/zaporozhe-1947066155.html
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947040113.html
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в мире, харьковская область, украина, авдеевка, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия
В мире, Харьковская область, Украина, Авдеевка, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Россия
"Выходит из-под контроля". Генерал ВСУ рассказал, что происходит в Киеве
Генерал ВСУ: ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за провала обороны