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Украина понимает, что конфликт закончится переговорами, заявили в Киеве - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947215149.html
Украина понимает, что конфликт закончится переговорами, заявили в Киеве
Украина понимает, что конфликт закончится переговорами, заявили в Киеве - РИА Новости, 20.05.2024
Украина понимает, что конфликт закончится переговорами, заявили в Киеве
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:22
2024-05-20T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. "Ситуация на фронте является крайне сложной, но далеко не катастрофической… Украина четко осознаёт, что война закончится переговорами", - приводит слова Литвиненко пресс-служба СНБО на своей странице в соцсети.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина понимает, что конфликт закончится переговорами, заявили в Киеве

Секретарь СНБО Литвиненко: Киев понимает, что конфликт закончится переговорами

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что конфликт должен закончиться переговорами.
"Ситуация на фронте является крайне сложной, но далеко не катастрофической… Украина четко осознаёт, что война закончится переговорами", - приводит слова Литвиненко пресс-служба СНБО на своей странице в соцсети.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
15 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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