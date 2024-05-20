https://ria.ru/20240520/ukraina-1947167051.html

Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей

Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей - РИА Новости, 20.05.2024

Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей

Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей, заявил гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:33

2024-05-20T12:33

2024-05-20T13:02

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей, заявил гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко.Ранее в четверг в национальной энергокомпании "Укрэнерго" сообщили, что на всей территории Украины введены графики отключений электроэнергии."Нам хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления", - говорится в сообщении, опубликованного на странице Коваленко в соцсети Facebook*.Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожье, укрэнерго, верховная рада украины, дтэк