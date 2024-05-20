Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей
Глава Yasno: Украине хронически не хватает собственных мощностей в энергетике
© AP Photo / Francisco SecoПоследствия российского удара по украинской теплоэлектростанции
© AP Photo / Francisco Seco
Последствия российского удара по украинской теплоэлектростанции. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей, заявил гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко.
Ранее в четверг в национальной энергокомпании "Укрэнерго" сообщили, что на всей территории Украины введены графики отключений электроэнергии.
"Нам хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления", - говорится в сообщении, опубликованного на странице Коваленко в соцсети Facebook*.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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