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Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей - РИА Новости, 20.05.2024
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12:33 20.05.2024 (обновлено: 13:02 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947167051.html
Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей
Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей - РИА Новости, 20.05.2024
Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей
Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей, заявил гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:33
2024-05-20T13:02
в мире
украина
запорожье
укрэнерго
верховная рада украины
дтэк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей, заявил гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко.Ранее в четверг в национальной энергокомпании "Укрэнерго" сообщили, что на всей территории Украины введены графики отключений электроэнергии."Нам хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления", - говорится в сообщении, опубликованного на странице Коваленко в соцсети Facebook*.Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html
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в мире, украина, запорожье, укрэнерго, верховная рада украины, дтэк
В мире, Украина, Запорожье, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, ДТЭК, Специальная военная операция на Украине
Украинские энергетики заявили о нехватке собственных мощностей

Глава Yasno: Украине хронически не хватает собственных мощностей в энергетике

© AP Photo / Francisco SecoПоследствия российского удара по украинской теплоэлектростанции
Последствия российского удара по украинской теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Последствия российского удара по украинской теплоэлектростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей, заявил гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко.
Ранее в четверг в национальной энергокомпании "Укрэнерго" сообщили, что на всей территории Украины введены графики отключений электроэнергии.
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"Нам хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления", - говорится в сообщении, опубликованного на странице Коваленко в соцсети Facebook*.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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