https://ria.ru/20240520/ukraina-1947080556.html

Слишком поздно: во Франции объяснили, что упустил Киев

Слишком поздно: во Франции объяснили, что упустил Киев - РИА Новости, 20.05.2024

Слишком поздно: во Франции объяснили, что упустил Киев

Закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно, время для подобных мер упущено на фоне продвижения российских войск, такое мнение высказал редактор... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:08

2024-05-20T03:08

2024-05-20T07:15

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно, время для подобных мер упущено на фоне продвижения российских войск, такое мнение высказал редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт."Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими ее в плане численности и оснащенности российскими войсками", – сказал он.Обозреватель обратил внимание на успешное продвижение российских войск в глубину обороны ВСУ, назвав его "натиском" и отметив, что противник напротив испытывает серьезные трудности в военном отношении."Украина сейчас в критическом состоянии — времени у нее очень мало. А ведь этих мужчин нужно будет еще и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев. Разумеется, можно как-то потренировать их месяц и отправить защищать Украину толком не подготовленных солдат, но пострадает эффективность", – заключил он.Российские военные за последние недели добились значительных результатов на многих направлениях СВО. В частности, группировка войск "Север" активно продвинулась в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947040113.html

https://ria.ru/20240519/zaporozhe-1947066155.html

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украина, франция, киев, вооруженные силы украины, в мире, россия