Уничтожили 90 процентов: в Раде раскрыли правду об ударах ВС России
Депутат Кучеренко: ВС России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций в стране, Владимир Зеленский должен открыто сказать об этом гражданам, заявил экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала "Вышка".
"Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть", — сказал он, уточнив, что речь идет о тепловой энергогенерации.
По словам эксперта, даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии, в связи с чем Украину надолго ждут отключения света.
"Это давно должен был сказать президент, глава правительства – этот "дождь" надолго. Ограничения будут долго. И летом будут, и потом будут, и зимой будут. Потому что ничего кардинально не изменится. К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак", – резюмировал Кучеренко.
Ранее в этом месяце "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года –через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.