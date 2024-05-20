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Уничтожили 90 процентов: в Раде раскрыли правду об ударах ВС России - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 20.05.2024 (обновлено: 03:02 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947078889.html
Уничтожили 90 процентов: в Раде раскрыли правду об ударах ВС России
Уничтожили 90 процентов: в Раде раскрыли правду об ударах ВС России - РИА Новости, 20.05.2024
Уничтожили 90 процентов: в Раде раскрыли правду об ударах ВС России
Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций в стране, Владимир Зеленский должен... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:36
2024-05-20T03:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
герман галущенко
укрэнерго
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций в стране, Владимир Зеленский должен открыто сказать об этом гражданам, заявил экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала "Вышка"."Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть", — сказал он, уточнив, что речь идет о тепловой энергогенерации.По словам эксперта, даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии, в связи с чем Украину надолго ждут отключения света."Это давно должен был сказать президент, глава правительства – этот "дождь" надолго. Ограничения будут долго. И летом будут, и потом будут, и зимой будут. Потому что ничего кардинально не изменится. К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак", – резюмировал Кучеренко.Ранее в этом месяце "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года –через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, герман галущенко, укрэнерго, партия "батькивщина", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Укрэнерго, Партия "Батькивщина", Вооруженные силы Украины
Уничтожили 90 процентов: в Раде раскрыли правду об ударах ВС России

Депутат Кучеренко: ВС России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций в стране, Владимир Зеленский должен открыто сказать об этом гражданам, заявил экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала "Вышка".
"Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть", — сказал он, уточнив, что речь идет о тепловой энергогенерации.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах
13 мая, 13:47
По словам эксперта, даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии, в связи с чем Украину надолго ждут отключения света.
"Это давно должен был сказать президент, глава правительства – этот "дождь" надолго. Ограничения будут долго. И летом будут, и потом будут, и зимой будут. Потому что ничего кардинально не изменится. К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак", – резюмировал Кучеренко.
Ранее в этом месяце "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года –через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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5 мая, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоУкрэнергоПартия "Батькивщина"Вооруженные силы Украины
 
 
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