Рейтинг@Mail.ru
На Украине в полицию передали информацию о 94,5 тысячи уклонистов - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html
На Украине в полицию передали информацию о 94,5 тысячи уклонистов
На Украине в полицию передали информацию о 94,5 тысячи уклонистов - РИА Новости, 20.05.2024
На Украине в полицию передали информацию о 94,5 тысячи уклонистов
Военкоматы на Украине подали в национальную полицию информацию о 94,5 тысячи уклонистов для их розыска, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:54
2024-05-20T11:54
в мире
украина
днепропетровская область
черниговская область
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Военкоматы на Украине подали в национальную полицию информацию о 94,5 тысячи уклонистов для их розыска, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на данные предоставленные региональными отделениями полиции. "Военкомы передали в национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячах человек, уклоняющихся от явки в территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине – ред.)… Из них 20 031 были найдены полицией и доставлены в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя. По информации издания, больше всего обращений от военкоматов с начала года было в Днепропетровской области – в полицию передана информация о более чем 38 тысячах уклонистов. В Черниговской области в полицию поступило более 9 тысяч обращений. "Обозреватель" уточнил, что данные предоставлены не по всем регионам. Ответ на запрос пока не получен от полиции в Киевской, Одесской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Сумской, Черновицкой областях. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240519/kombinat-1946973439.html
https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html
украина
днепропетровская область
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, черниговская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Днепропетровская область, Черниговская область, Владимир Зеленский
На Украине в полицию передали информацию о 94,5 тысячи уклонистов

На Украине военкоматы передали в полицию данные о 94,5 тысячи уклонистов

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Военкоматы на Украине подали в национальную полицию информацию о 94,5 тысячи уклонистов для их розыска, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на данные предоставленные региональными отделениями полиции.
"Военкомы передали в национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячах человек, уклоняющихся от явки в территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине – ред.)… Из них 20 031 были найдены полицией и доставлены в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя.
Горно-металлургическое предприятие Украины АрселорМиттал Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации
19 мая, 09:15
По информации издания, больше всего обращений от военкоматов с начала года было в Днепропетровской области – в полицию передана информация о более чем 38 тысячах уклонистов. В Черниговской области в полицию поступило более 9 тысяч обращений. "Обозреватель" уточнил, что данные предоставлены не по всем регионам. Ответ на запрос пока не получен от полиции в Киевской, Одесской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Сумской, Черновицкой областях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта
Вчера, 11:36
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьЧерниговская областьВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала