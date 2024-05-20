На Украине в полицию передали информацию о 94,5 тысячи уклонистов
На Украине военкоматы передали в полицию данные о 94,5 тысячи уклонистов
© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Военкоматы на Украине подали в национальную полицию информацию о 94,5 тысячи уклонистов для их розыска, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на данные предоставленные региональными отделениями полиции.
"Военкомы передали в национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячах человек, уклоняющихся от явки в территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине – ред.)… Из них 20 031 были найдены полицией и доставлены в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя.
По информации издания, больше всего обращений от военкоматов с начала года было в Днепропетровской области – в полицию передана информация о более чем 38 тысячах уклонистов. В Черниговской области в полицию поступило более 9 тысяч обращений. "Обозреватель" уточнил, что данные предоставлены не по всем регионам. Ответ на запрос пока не получен от полиции в Киевской, Одесской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Сумской, Черновицкой областях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.