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В Британии испугались "удара" России в ключевом для Лондона регионе - РИА Новости, 20.05.2024
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23:09 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/udar-1947304051.html
В Британии испугались "удара" России в ключевом для Лондона регионе
В Британии испугались "удара" России в ключевом для Лондона регионе - РИА Новости, 20.05.2024
В Британии испугались "удара" России в ключевом для Лондона регионе
Британская Express увидела в визите президента Путина в Пекин угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов. По мнению обозревателя издания, РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:09
2024-05-20T23:09
в мире
россия
лондон
фолклендские острова
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Британская Express увидела в визите президента Путина в Пекин угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов. По мнению обозревателя издания, Соединенное Королевство должно опасаться "растущих интересов" России и Китая в Южной Атлантике."Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку &lt;…&gt; интересы (России и Китая. — Прим. ред.) в этом регионе растут", — говорится в публикации.Как уточняет газета, Британия обладает усиленным контингентом на Фолклендах. В регионе сосредоточены две тысячи военнослужащих, многочисленная авиация и вертолеты, "готовые к обороне".Издание утверждает, что у Москвы есть обширная стратегия, которая "несет риски" для важных владений Лондона в Атлантическом океане. Как заявил Express политолог Степан Степаненко, Королевству необходимо "помешать России" защитить свои геополитические интересы в мире, а для этого Лондон должен сосредоточиться на украинском конфликте.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что Запад, напротив, ведет себя деструктивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию к границам России, что не может принести большей безопасности миру.
https://ria.ru/20240520/udar-1947281186.html
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в мире, россия, лондон, фолклендские острова, дмитрий песков, великобритания
В мире, Россия, Лондон, Фолклендские острова, Дмитрий Песков, Великобритания
В Британии испугались "удара" России в ключевом для Лондона регионе

Express: Британии следует опасаться интересов РФ в районе Фолклендов

© Flickr / John5199Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Flickr / John5199
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Британская Express увидела в визите президента Путина в Пекин угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов. По мнению обозревателя издания, Соединенное Королевство должно опасаться "растущих интересов" России и Китая в Южной Атлантике.
"Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку <…> интересы (России и Китая. — Прим. ред.) в этом регионе растут", — говорится в публикации.
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Как уточняет газета, Британия обладает усиленным контингентом на Фолклендах. В регионе сосредоточены две тысячи военнослужащих, многочисленная авиация и вертолеты, "готовые к обороне".
Издание утверждает, что у Москвы есть обширная стратегия, которая "несет риски" для важных владений Лондона в Атлантическом океане. Как заявил Express политолог Степан Степаненко, Королевству необходимо "помешать России" защитить свои геополитические интересы в мире, а для этого Лондон должен сосредоточиться на украинском конфликте.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что Запад, напротив, ведет себя деструктивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию к границам России, что не может принести большей безопасности миру.
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