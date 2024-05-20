https://ria.ru/20240520/udar-1947294848.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР

ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2024

ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР

Ракетный удар был совершен со стороны ВСУ в район Свердловска в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:28

2024-05-20T21:28

2024-05-20T21:28

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Ракетный удар был совершен со стороны ВСУ в район Свердловска в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. "Удар нанёс противник в район населенного пункта Свердловск. На месте начался пожар. Работают оперативные службы", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, свердловск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина