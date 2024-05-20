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ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:28 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/udar-1947294848.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР
ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР
Ракетный удар был совершен со стороны ВСУ в район Свердловска в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:28
2024-05-20T21:28
в мире
свердловск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Ракетный удар был совершен со стороны ВСУ в район Свердловска в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. "Удар нанёс противник в район населенного пункта Свердловск. На месте начался пожар. Работают оперативные службы", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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в мире, свердловск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
В мире, Свердловск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР

ВСУ нанесли ракетный удар по населенному пункту Свердловск в ЛНР, начался пожар

© Фото : МЧС ЛНРПожар в ЛНР
Пожар в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : МЧС ЛНР
Пожар в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Ракетный удар был совершен со стороны ВСУ в район Свердловска в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"Удар нанёс противник в район населенного пункта Свердловск. На месте начался пожар. Работают оперативные службы", - заявил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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