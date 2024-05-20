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ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР
ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР
Ракетный удар был совершен со стороны ВСУ в район Свердловска в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:28
2024-05-20T21:28
2024-05-20T21:28
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Ракетный удар был совершен со стороны ВСУ в район Свердловска в Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. "Удар нанёс противник в район населенного пункта Свердловск. На месте начался пожар. Работают оперативные службы", - заявил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР
ВСУ нанесли ракетный удар по населенному пункту Свердловск в ЛНР, начался пожар