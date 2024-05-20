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"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина" для удара по России - РИА Новости, 20.05.2024
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19:50 20.05.2024 (обновлено: 23:52 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/udar-1947281186.html
"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина" для удара по России
"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина" для удара по России - РИА Новости, 20.05.2024
"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина" для удара по России
Центральное разведывательное управление США планирует совершить переворот в Грузии, чтобы подготовить трамплин для удара по России, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:50
2024-05-20T23:52
в мире
грузия
сша
россия
саломе зурабишвили
дональд трамп
ираклий кобахидзе
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США планирует совершить переворот в Грузии, чтобы подготовить трамплин для удара по России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Что мы имеем? Запад хочет осуществить цветную революцию в Грузии, чтобы новое правительство страны было под его полным контролем. Это позволит сделать из Грузии трамплин для удара по России", — рассказал эксперт.Как напомнил Джонсон, представители стран Европы принимали участие в акциях протеста в Тбилиси, которые были направлены против принятия закона об иноагентах в республике. Он отметил, что, если бы главы МИД России, Китая или Венгрии пришли на митинг в США, чтобы поддержать Дональда Трампа, Белый дом назвал бы это "возмутительным вмешательством во внутренние дела" страны, а не проявлением демократии.Ранее парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили при этом решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.Как заявляют власти Грузии, закон соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. По словам премьера страны, новая правовая норма поможет обеспечить долгосрочный мир в республике.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947266639.html
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в мире, грузия, сша, россия, саломе зурабишвили, дональд трамп, ираклий кобахидзе, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Грузия, США, Россия, Саломе Зурабишвили, Дональд Трамп, Ираклий Кобахидзе, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина" для удара по России

Экс-агент Джонсон: ЦРУ хочет создать в Грузии трамплин для удара по России

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США планирует совершить переворот в Грузии, чтобы подготовить трамплин для удара по России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Что мы имеем? Запад хочет осуществить цветную революцию в Грузии, чтобы новое правительство страны было под его полным контролем. Это позволит сделать из Грузии трамплин для удара по России", — рассказал эксперт.
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Как напомнил Джонсон, представители стран Европы принимали участие в акциях протеста в Тбилиси, которые были направлены против принятия закона об иноагентах в республике. Он отметил, что, если бы главы МИД России, Китая или Венгрии пришли на митинг в США, чтобы поддержать Дональда Трампа, Белый дом назвал бы это "возмутительным вмешательством во внутренние дела" страны, а не проявлением демократии.
Ранее парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили при этом решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.
Как заявляют власти Грузии, закон соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. По словам премьера страны, новая правовая норма поможет обеспечить долгосрочный мир в республике.
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В миреГрузияСШАРоссияСаломе ЗурабишвилиДональд ТрампИраклий КобахидзеЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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