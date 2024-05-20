https://ria.ru/20240520/udar-1947125756.html
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске - РИА Новости, 20.05.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске
ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:40
2024-05-20T10:40
2024-05-20T12:39
луганск
юбилейный
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Ракетный удар нанес противник по жилым кварталам в поселке Юбилейный. Тип ракеты уточняется. Возник пожар", — сказал собеседник агентства.Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства.Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". В начале марта на встрече с лидерами оппозиции Макрон объявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова раскритиковали партнеры по НАТО, включая Германию, а также политики во Франции.
https://ria.ru/20240519/obstrely-1947066661.html
луганск
юбилейный
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Осколок ракеты французского производства, которой был нанесен удар по окрестностям Луганска
Удар по окрестностям Луганска был нанесён с применением ракеты французского производства, сообщили РИА Новости в силовых структурах
2024-05-20T10:40
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Поселок Юбилейный в Луганске после удара ВСУ французскими ракетами
Кадры РИА Новости из поселка Юбилейный в Луганске, по которому ВСУ нанесли удар французскими ракетами
2024-05-20T10:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, юбилейный, вооруженные силы украины, происшествия
Луганск, Юбилейный, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске
ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу поселка Юбилейный в Луганске
ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Ракетный удар нанес противник по жилым кварталам в поселке Юбилейный
. Тип ракеты уточняется. Возник пожар", — сказал собеседник агентства.
Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства.
Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". В начале марта на встрече с лидерами оппозиции Макрон объявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова раскритиковали партнеры по НАТО, включая Германию, а также политики во Франции.