https://ria.ru/20240520/udar-1947125756.html

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске - РИА Новости, 20.05.2024

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:40

2024-05-20T10:40

2024-05-20T12:39

луганск

юбилейный

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947134987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd6101ea894525063d9b1a8bf5abba08.jpg

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Ракетный удар нанес противник по жилым кварталам в поселке Юбилейный. Тип ракеты уточняется. Возник пожар", — сказал собеседник агентства.Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства.Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". В начале марта на встрече с лидерами оппозиции Макрон объявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова раскритиковали партнеры по НАТО, включая Германию, а также политики во Франции.

https://ria.ru/20240519/obstrely-1947066661.html

луганск

юбилейный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Осколок ракеты французского производства, которой был нанесен удар по окрестностям Луганска Удар по окрестностям Луганска был нанесён с применением ракеты французского производства, сообщили РИА Новости в силовых структурах 2024-05-20T10:40 true PT0M17S

Поселок Юбилейный в Луганске после удара ВСУ французскими ракетами Кадры РИА Новости из поселка Юбилейный в Луганске, по которому ВСУ нанесли удар французскими ракетами 2024-05-20T10:40 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, юбилейный, вооруженные силы украины, происшествия