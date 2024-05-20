Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 20.05.2024 (обновлено: 12:24 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/udar-1947122293.html
ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS
ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS - РИА Новости, 20.05.2024
ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS
Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:22
2024-05-20T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."Сопротивление из русского города Очаков сообщает о том, что этой ночью было два прилета в ангары бывшего Рыбколхоза. По сообщениям сопротивления, бандеровцы часто там прятали РСЗО HIMARS, с которой в том числе запускают дальнобойные ракеты ATACMS", — сказал собеседник агентства.Также он процитировал сообщения агента из Очакова: "Привет, Сергей! Около четырех утра два прилета "Герани" наблюдал лично. Где-то в районе бывшего Рыбколхоза. Разница между ними минут 15, наверно. Сбить пытались, но безуспешно. Зенитки по всему побережью. Одна стоит на курорте Очаков и еще в пансионате Майский в районе бывшей столовой. Уже не первый раз стрельба идет оттуда". Соратник Лебедева добавил, что до этих прилетов прогремел еще один взрыв, но он не может точно сказать, был ли этот звук от перехвата или попадания.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947112543.html
https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html
https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS

Подполье: ВС России ударили по ангарам, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.
«
"Сопротивление из русского города Очаков сообщает о том, что этой ночью было два прилета в ангары бывшего Рыбколхоза. По сообщениям сопротивления, бандеровцы часто там прятали РСЗО HIMARS, с которой в том числе запускают дальнобойные ракеты ATACMS", — сказал собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая
Вчера, 09:52
Также он процитировал сообщения агента из Очакова: "Привет, Сергей! Около четырех утра два прилета "Герани" наблюдал лично. Где-то в районе бывшего Рыбколхоза. Разница между ними минут 15, наверно. Сбить пытались, но безуспешно. Зенитки по всему побережью. Одна стоит на курорте Очаков и еще в пансионате Майский в районе бывшей столовой. Уже не первый раз стрельба идет оттуда".
Соратник Лебедева добавил, что до этих прилетов прогремел еще один взрыв, но он не может точно сказать, был ли этот звук от перехвата или попадания.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Су-34 поразили командный пункт ВСУ
Вчера, 05:02
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
Вчера, 08:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала