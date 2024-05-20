https://ria.ru/20240520/udar-1947122293.html

ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS

ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS - РИА Новости, 20.05.2024

ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS

Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:22

2024-05-20T10:22

2024-05-20T12:24

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."Сопротивление из русского города Очаков сообщает о том, что этой ночью было два прилета в ангары бывшего Рыбколхоза. По сообщениям сопротивления, бандеровцы часто там прятали РСЗО HIMARS, с которой в том числе запускают дальнобойные ракеты ATACMS", — сказал собеседник агентства.Также он процитировал сообщения агента из Очакова: "Привет, Сергей! Около четырех утра два прилета "Герани" наблюдал лично. Где-то в районе бывшего Рыбколхоза. Разница между ними минут 15, наверно. Сбить пытались, но безуспешно. Зенитки по всему побережью. Одна стоит на курорте Очаков и еще в пансионате Майский в районе бывшей столовой. Уже не первый раз стрельба идет оттуда". Соратник Лебедева добавил, что до этих прилетов прогремел еще один взрыв, но он не может точно сказать, был ли этот звук от перехвата или попадания.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947112543.html

https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html

https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность