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"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России - РИА Новости, 20.05.2024
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09:24 20.05.2024 (обновлено: 20:08 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/udar-1947103682.html
"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России
"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России - РИА Новости, 20.05.2024
"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России
Западным странам нужно сбивать ракеты над территорией Украины, не нанося ударов по российским войскам, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:24
2024-05-20T20:08
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Западным странам нужно сбивать ракеты над территорией Украины, не нанося ударов по российским войскам, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер."Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — утверждает он.Шуллер также отметил, что удары по российским ракетам и дронам "всего лишь нанесут материальный ущерб", который не приведет к эскалации отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Кроме того, добавил он, это позволит высвободить некоторые системы ПВО с Западной Украины и направить их на оборону Киева и Харькова.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
https://ria.ru/20240519/vagenknekht-1947004187.html
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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, НАТО
"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России

FAZ: удар по ракетам РФ над Украиной из стран НАТО не приведет к войне с Москвой

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американского комплекса "Пэтриот" в Польше
Батарея американского комплекса Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американского комплекса "Пэтриот" в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Западным странам нужно сбивать ракеты над территорией Украины, не нанося ударов по российским войскам, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.
"Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — утверждает он.
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Шуллер также отметил, что удары по российским ракетам и дронам "всего лишь нанесут материальный ущерб", который не приведет к эскалации отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Кроме того, добавил он, это позволит высвободить некоторые системы ПВО с Западной Украины и направить их на оборону Киева и Харькова.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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