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"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России
"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России - РИА Новости, 20.05.2024
"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России
Западным странам нужно сбивать ракеты над территорией Украины, не нанося ударов по российским войскам, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:24
2024-05-20T09:24
2024-05-20T20:08
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Западным странам нужно сбивать ракеты над территорией Украины, не нанося ударов по российским войскам, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер."Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — утверждает он.Шуллер также отметил, что удары по российским ракетам и дронам "всего лишь нанесут материальный ущерб", который не приведет к эскалации отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Кроме того, добавил он, это позволит высвободить некоторые системы ПВО с Западной Украины и направить их на оборону Киева и Харькова.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, НАТО
"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России
FAZ: удар по ракетам РФ над Украиной из стран НАТО не приведет к войне с Москвой