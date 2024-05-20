https://ria.ru/20240520/udar-1947103682.html

"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России

"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России - РИА Новости, 20.05.2024

"Не тронут русского солдата": в ФРГ предложили безумный план по России

Западным странам нужно сбивать ракеты над территорией Украины, не нанося ударов по российским войскам, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:24

2024-05-20T09:24

2024-05-20T20:08

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Западным странам нужно сбивать ракеты над территорией Украины, не нанося ударов по российским войскам, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер."Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — утверждает он.Шуллер также отметил, что удары по российским ракетам и дронам "всего лишь нанесут материальный ущерб", который не приведет к эскалации отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Кроме того, добавил он, это позволит высвободить некоторые системы ПВО с Западной Украины и направить их на оборону Киева и Харькова.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.

https://ria.ru/20240519/vagenknekht-1947004187.html

https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html

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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, нато