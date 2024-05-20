https://ria.ru/20240520/tv-1947229154.html

В Белом доме не видят признаков иностранного вмешательства в гибель Раиси

В Белом доме не видят признаков иностранного вмешательства в гибель Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

В Белом доме не видят признаков иностранного вмешательства в гибель Раиси

В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:06

2024-05-20T16:06

2024-05-20T16:17

в мире

иран

сша

тебриз

джо байден

хосейн амир абдоллахиан

мохаммад мохбер

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319164_0:260:3180:2048_1920x0_80_0_0_3e1654f867e2ac2b958a0ce20f1ca9c2.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.Как отмечает телеканал NBC News, высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена заявил, что доказательств преступных действий в крушении вертолета не наблюдается."Совсем никакого иностранного вмешательства", - приводит телеканал слова чиновника.Он не ожидает, что смерть Раиси приведет к каким-либо радикальным переменам в отношениях между Ираном и США.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947202565.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

иран

сша

тебриз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тебриз, джо байден, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана