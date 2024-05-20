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В Белом доме не видят признаков иностранного вмешательства в гибель Раиси
В Белом доме не видят признаков иностранного вмешательства в гибель Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
В Белом доме не видят признаков иностранного вмешательства в гибель Раиси
В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:06
2024-05-20T16:06
2024-05-20T16:17
в мире
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мохаммад мохбер
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.Как отмечает телеканал NBC News, высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена заявил, что доказательств преступных действий в крушении вертолета не наблюдается."Совсем никакого иностранного вмешательства", - приводит телеканал слова чиновника.Он не ожидает, что смерть Раиси приведет к каким-либо радикальным переменам в отношениях между Ираном и США.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947202565.html
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в мире, иран, сша, тебриз, джо байден, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Тебриз, Джо Байден, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мохаммад Мохбер, Крушение вертолета президента Ирана
В Белом доме не видят признаков иностранного вмешательства в гибель Раиси
NBC News: Белый дом не видит в крушении вертолета Раиси иностранного влияния