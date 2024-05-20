https://ria.ru/20240520/tusk-1947301735.html

Туск раскритиковал Дуду за сравнение Качиньского с Раиси

Туск раскритиковал Дуду за сравнение Качиньского с Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Туск раскритиковал Дуду за сравнение Качиньского с Раиси

Президент Польши Анджей Дуда перешел черту, сравнив погибшего в авиакатастрофе под Смоленском польского лидера Леха Качиньского с президентом Ирана Эбрахимом... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:41

2024-05-20T22:41

2024-05-20T22:41

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иран

польша

смоленск

лех качиньский

анджей дуда

дональд туск

ту-154

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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда перешел черту, сравнив погибшего в авиакатастрофе под Смоленском польского лидера Леха Качиньского с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил глава польского правительства Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24. "Жертвой катастрофы стал президент другой страны, поэтому у президента Польши есть определенные дипломатические обязанности. Мне кажется, президент, выражая свои соболезнования, излишне перешел черту. Особенно сравнивая Леха Качиньского с президентом Ирана. Ну не знаю, может быть, непреднамеренно. Но это неприемлемо. Возможно, президент был эмоционален или спешил", - сказал Туск. Ранее Дуда в сообщении в соцсети Х, посвященном соболезнованиям в связи с гибелью в катастрофе вертолета президента Ирана, указал, что "лишь немногие народы имеют такие трагические страницы в своей истории". "Но мы, поляки, которые в 2010 году пережили крушение польского правительственного самолета в Смоленске, знаем чувство шока и пустоты, которое остается в сердцах людей и в стране после внезапной потери политической и социальной элиты, после внезапной потери близких и друзей. Поэтому мы с особым пониманием присоединяемся к молитве и скорби родственников погибших и иранского народа", - отметил польский лидер. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.

https://ria.ru/20240520/irna-1947253949.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, польша, смоленск, лех качиньский, анджей дуда, дональд туск, ту-154, крушение вертолета президента ирана