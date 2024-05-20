https://ria.ru/20240520/tusk-1947300768.html

Туск: в Польше арестовали девять человек за диверсии по заказу России

Туск: в Польше арестовали девять человек за диверсии по заказу России - РИА Новости, 20.05.2024

Туск: в Польше арестовали девять человек за диверсии по заказу России

Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что в республике девять человек обвиняются в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:31

2024-05-20T22:31

2024-05-20T22:31

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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что в республике девять человек обвиняются в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной. "На данный момент у нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Речь идет о наемных людях, иногда это люди из криминального мира. Это касается как граждан Украины, Белоруссии, так и Польши", - сказал он в интервью телеканалу TVN24. По словам Туска, во Вроцлаве был "довольно громкий случай, когда была пресечена попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод". "Он был заказан российскими службами, это было выявлено вне всяких сомнений. Мы имеем дело с диверсиями в Литве, поджогом склада IКЕА. Те же задержанные там люди могут иметь отношение и к попыткам диверсий, в основном, поджогов в Польше", - отметил он. Как указал Туск, "в настоящее время идет не только расследование, но и масштабная операция по устранению данного вида угроз, а значит, и по задержанию других потенциальных преступников". "Государство действует по этому вопросу, консультируясь со своими соседями и союзниками", - добавил он. Ранее лава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что подозревает иностранные спецслужбы в связи с чередой пожаров в стране. В последние дни в Польше случились несколько крупных пожаров - сгорел крупный торговый центр, автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был крупный пожар на свалке химических отходов.

https://ria.ru/20240506/peskov-1944101961.html

https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945983325.html

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в мире, польша, украина, белоруссия, дональд туск, россия