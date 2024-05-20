https://ria.ru/20240520/tsentr-1947180396.html

Военные группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Военные группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.05.2024

Военные группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили более 330 военнослужащих, один... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:21

2024-05-20T13:21

2024-05-20T13:22

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили более 330 военнослужащих, один танк, три БМП, в том числе американская Bradley, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соловьево ДНР. "Потери противника составили более 330 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты: две Marder производства ФРГ и Bradley производства США, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240520/stranaua-1947158419.html

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Варвара Скокшина

безопасность, сша, украина, россия, вооруженные силы украины