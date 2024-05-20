На Украине объявили воздушную тревогу
На все территории Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 7.45 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Позже ее объявили в Сумской и Днепропетровской областях. В 9.59 тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.