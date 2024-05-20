https://ria.ru/20240520/trevoga-1947085491.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.05.2024

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:19

2024-05-20T05:19

2024-05-20T05:19

специальная военная операция на украине

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хмельницкий (город)

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львовская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Николаевской области тревога была объявлена в 23.22 мск, в Тернопольской – в 02.23, в Ивано-Франковской – в 02.43, в Сумской – в 03.10, в Полтавской – в 03.13, в Хмельницкой – в 03.24, в Харьковской – в 03.44, во Львовской – в 04.59. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html

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в мире, хмельницкий (город), россия, львовская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины