https://ria.ru/20240520/trepova-1947180142.html

Военный суд признал законным приговор Треповой

Военный суд признал законным приговор Треповой - РИА Новости, 20.05.2024

Военный суд признал законным приговор Треповой

Апелляционный военный суд отклонил жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на 27-летний приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:20

2024-05-20T13:20

2024-05-20T14:23

дарья трепова

происшествия

санкт-петербург

россия

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд отклонил жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на 27-летний приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу и апелляционное представление – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия. После решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению. Это значит, что Трепову в ближайшее время ждет этапирование в колонию.Трепова участвовала в судебном заседании при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Из суда в Петербурге таким же образом в слушании участвовали потерпевшие, а супруга погибшего Валерия Фомина присутствовала в суде в подмосковной Власихе лично.Защита Треповой в апелляционной жалобе указала, что приговор является несправедливым, необоснованным, вынесенным с нарушением закона. Адвокат Даниил Берман просил оправдать Трепову по основным пунктам обвинения. Среди прочего он ссылался на показания свидетелей, сообщавших, что Трепова до теракта в личной беседе надеялась, что Татарский (настоящие имя и фамилия - Максим Фомин) поставит подаренную статуэтку дома для предполагаемой прослушки, тогда как про взрывчатку речи не шло."Весь приговор основан на домыслах и предположениях. Обвинительное заключение и приговор написаны так, что Трепова знала о взрывчатке, о её свойствах, о том, как сесть в зале, чтобы не пострадать. Как мы знаем по видео, Татарский, когда открывал статуэтку, повернулся к Треповой спиной, тем самым он закрыл ту часть зала своим телом, весь взрыв пришелся на Максима Фомина, царствие ему небесное... Она остается в зале, дожидается взрыва, выходит из кафе и начинает хаотично двигаться по городу, идет в магазин и покупает на свой паспорт сим-карту, едет к другу своего мужа на такси. В чем замысел, где попытка скрыться, какие доказательства умышленности?" - заявил суду Берман. Защитник заключил, что Треповой "захотелось поиграть в шпионские игры" из-за воздействия на неё извне. "Всё начиналось с фотографирования, её постепенно в это втягивали. Это была специальная операция СБУ Украины", - отметил он.Трепова коротко выступила перед судом, лишь заявив, что вновь приносит извинения всем потерпевшим, а особенно супруге Татарского Валерии.В апелляционном представлении прокурора была обозначена необходимость ужесточить приговор до 28 лет лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей ввиду беспрецедентности "устрашающего" деяния, из-за которого погиб военный корреспондент и участник СВО, пострадали 52 человека, было повреждено кафе в центре Санкт-Петербурга."Трепова, которая училась в медицинском учреждении, с равнодушием и цинизмом наблюдала за страданиями пострадавших от взрыва людей, никому не помогла и ушла. Она представляет исключительную опасность для общества", - подчеркивала прокурор."Что касается её якобы незнания о взрывчатке… Трепова дословно говорила, что "я либо погибну, либо сяду в тюрьму". Она также неоднократно в личных беседах упоминала, что Татарского "хотят убрать". Кроме того, она пыталась уйти из кафе сразу после передачи статуэтки, но Фомин просил её остаться и сесть рядом, та заявила, что якобы стесняется и села дальше. В её действиях усматривается хладнокровность и последовательность, даже прическу она сделала, чтобы Татарский её увидел, узнал и пригласил к сцене", - заявила представитель Генпрокуратуры.В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.

https://ria.ru/20240321/arest-1934704278.html

https://ria.ru/20240126/trepova-1923623077.html

https://ria.ru/20231211/tatarskiy-1915120923.html

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Кирилл Волков

дарья трепова, происшествия, санкт-петербург, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге