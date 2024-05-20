https://ria.ru/20240520/tek-1947279605.html
Путин поручил ускорить работу по подготовке стратегии развития ТЭК
Путин поручил ускорить работу по подготовке стратегии развития ТЭК - РИА Новости, 20.05.2024
Путин поручил ускорить работу по подготовке стратегии развития ТЭК
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке энергетической стратегии Российской Федерации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:38
2024-05-20T19:38
2024-05-20T19:48
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке энергетической стратегии Российской Федерации."Еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. И когда я сказал, что соберемся в более широком составе, имел в виду как раз обсуждение подготовки этой стратегии. Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить",- сказал Путин в ходе совещания о развитии топливно-энергетического комплекса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил ускорить работу по подготовке стратегии развития ТЭК
Путин поручил ускорить и завершить работу по подготовке стратегии развития ТЭК
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке энергетической стратегии Российской Федерации.
"Еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. И когда я сказал, что соберемся в более широком составе, имел в виду как раз обсуждение подготовки этой стратегии. Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить",- сказал Путин в ходе совещания о развитии топливно-энергетического комплекса.