https://ria.ru/20240520/tek-1947279605.html

Путин поручил ускорить работу по подготовке стратегии развития ТЭК

Путин поручил ускорить работу по подготовке стратегии развития ТЭК - РИА Новости, 20.05.2024

Путин поручил ускорить работу по подготовке стратегии развития ТЭК

Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке энергетической стратегии Российской Федерации. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:38

2024-05-20T19:38

2024-05-20T19:48

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке энергетической стратегии Российской Федерации."Еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. И когда я сказал, что соберемся в более широком составе, имел в виду как раз обсуждение подготовки этой стратегии. Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить",- сказал Путин в ходе совещания о развитии топливно-энергетического комплекса.

https://ria.ru/20240512/tek-1945367667.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия