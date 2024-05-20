https://ria.ru/20240520/tayvan-1947268295.html
Карасин прокомментировал позицию России по Тайваню
Карасин прокомментировал позицию России по Тайваню - РИА Новости, 20.05.2024
Карасин прокомментировал позицию России по Тайваню
Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: существует только один Китай с единственным законным правительством, Тайвань – неотъемлемая... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:30
2024-05-20T18:30
2024-05-20T18:30
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: существует только один Китай с единственным законным правительством, Тайвань – неотъемлемая часть страны, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. " В Тайбэе – административном центре Тайваня состоялась церемония вступления в должность избранного "главы" этой территории Лай Циндэ. Как известно, правящие круги острова Тайвань не скрывают своих сепаратистских устремлений, а их покровители в США этому подыгрывают, хотя формально признают Тайвань частью КНР", - сказал Карасин, его слова цитирует пресс-служба СФ. По словам сенатора, к сожалению, нагнетанием провокационной активности вокруг Тайваня не гнушаются и парламентарии некоторых стран Запада, зачастившие с визитами на остров. "Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть", - подчеркнул законодатель. "Исходим из того, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая, который вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - заключил Карасин. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html
https://ria.ru/20240520/knr-1947249904.html
https://ria.ru/20240127/kitay-1923867972.html
https://radiosputnik.ru/20240520/tayvan-1947220175.html
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в мире, тайвань, китай, пекин, григорий карасин, совет федерации рф
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, В мире
Карасин прокомментировал позицию России по Тайваню
Сенатор Карасин: позиция России по Тайваню неизменна, есть только один Китай
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: существует только один Китай с единственным законным правительством, Тайвань – неотъемлемая часть страны, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
" В Тайбэе
– административном центре Тайваня состоялась церемония вступления в должность избранного "главы" этой территории Лай Циндэ. Как известно, правящие круги острова Тайвань не скрывают своих сепаратистских устремлений, а их покровители в США
этому подыгрывают, хотя формально признают Тайвань частью КНР", - сказал Карасин, его слова цитирует пресс-служба СФ.
По словам сенатора, к сожалению, нагнетанием провокационной активности вокруг Тайваня не гнушаются и парламентарии некоторых стран Запада, зачастившие с визитами на остров.
"Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть", - подчеркнул законодатель.
"Исходим из того, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая, который вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - заключил Карасин.
Пекин
неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном
.