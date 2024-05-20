https://ria.ru/20240520/tayvan-1947200731.html

В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня

В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня - РИА Новости, 20.05.2024

В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня

Россия расценивает "инаугурацию" "президента" Тайваня как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:31

2024-05-20T14:31

2024-05-20T14:45

в мире

тайвань

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

цай инвэнь

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия расценивает "инаугурацию" "президента" Тайваня как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Расцениваем подобные действия как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, зафиксированным во внешнеполитических документах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал на тот момент заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов.Лай Циндэ сменит Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, он продолжит курс на достижение независимости острова.

https://ria.ru/20240520/tayvan-1947199515.html

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Наталья Макарова

в мире, тайвань, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, цай инвэнь