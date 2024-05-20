В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня
МИД: инаугурация президента Тайваня — это неуважение к суверенитету других стран
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия расценивает "инаугурацию" "президента" Тайваня как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Расцениваем подобные действия как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, зафиксированным во внешнеполитических документах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал на тот момент заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов.
Лай Циндэ сменит Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, он продолжит курс на достижение независимости острова.