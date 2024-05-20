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В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня - РИА Новости, 20.05.2024
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14:31 20.05.2024 (обновлено: 14:45 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/tayvan-1947200731.html
В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня
В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня - РИА Новости, 20.05.2024
В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня
Россия расценивает "инаугурацию" "президента" Тайваня как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:31
2024-05-20T14:45
в мире
тайвань
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
цай инвэнь
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия расценивает "инаугурацию" "президента" Тайваня как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Расцениваем подобные действия как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, зафиксированным во внешнеполитических документах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал на тот момент заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов.Лай Циндэ сменит Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, он продолжит курс на достижение независимости острова.
https://ria.ru/20240520/tayvan-1947199515.html
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в мире, тайвань, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, цай инвэнь
В мире, Тайвань, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Цай Инвэнь
В МИД прокомментировали инаугурацию "президента" Тайваня

МИД: инаугурация президента Тайваня — это неуважение к суверенитету других стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия расценивает "инаугурацию" "президента" Тайваня как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Расцениваем подобные действия как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, зафиксированным во внешнеполитических документах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал на тот момент заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов.
Лай Циндэ сменит Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, он продолжит курс на достижение независимости острова.
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