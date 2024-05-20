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Трепова продолжит обжаловать приговор - РИА Новости, 20.05.2024
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13:51 20.05.2024 (обновлено: 13:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947189231.html
Трепова продолжит обжаловать приговор
Трепова продолжит обжаловать приговор - РИА Новости, 20.05.2024
Трепова продолжит обжаловать приговор
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова заявила, что продолжит обжаловать в вышестоящих инстанциях приговор по делу о гибели военкора... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:51
2024-05-20T13:57
происшествия
санкт-петербург
россия
дарья трепова
владлен татарский
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова заявила, что продолжит обжаловать в вышестоящих инстанциях приговор по делу о гибели военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда. Сегодня Апелляционный военный суд отклонил как жалобу защиты, так и апелляционное представление прокуратуры на 27-летний срок Треповой, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время, Трепову ждет этапирование в колонию. "Да", - заявила она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос после заседания. По словам адвоката девушки Даниила Бермана, Трепову могут этапировать в любую колонию, а не в ту, что ближе к месту регистрации, так как осужденные за терроризм лишены целого ряда предусмотренных законом поблажек, среди которых также зачет проведенного в СИЗО времени по схеме "день за полтора" или возможность подать на УДО раньше, чем будет отбыто 3/4 от назначенного наказания. В перерыве Трепова, участвовавшая в заседании по видеосвязи из СИЗО в Петербурге, поведала, что намерена погашать назначенный судом штраф и существенные взыскания в пользу потерпевших, работая в колонии. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html
https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский
Трепова продолжит обжаловать приговор

Дарья Трепова продолжит обжаловать приговор по делу о гибели военкора Татарского

© Фото : РИА НовостиДарья Трепова во время рассмотрения апелляции
Дарья Трепова во время рассмотрения апелляции - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : РИА Новости
Читать ria.ru в
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова заявила, что продолжит обжаловать в вышестоящих инстанциях приговор по делу о гибели военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда.
Сегодня Апелляционный военный суд отклонил как жалобу защиты, так и апелляционное представление прокуратуры на 27-летний срок Треповой, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время, Трепову ждет этапирование в колонию.
Дарья Трепова
Трепова в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед Богом
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"Да", - заявила она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос после заседания.
По словам адвоката девушки Даниила Бермана, Трепову могут этапировать в любую колонию, а не в ту, что ближе к месту регистрации, так как осужденные за терроризм лишены целого ряда предусмотренных законом поблажек, среди которых также зачет проведенного в СИЗО времени по схеме "день за полтора" или возможность подать на УДО раньше, чем будет отбыто 3/4 от назначенного наказания.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
3 апреля 2023, 12:44
В перерыве Трепова, участвовавшая в заседании по видеосвязи из СИЗО в Петербурге, поведала, что намерена погашать назначенный судом штраф и существенные взыскания в пользу потерпевших, работая в колонии.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой
16 апреля, 01:22
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияДарья ТреповаВладлен Татарский
 
 
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