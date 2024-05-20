https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947189231.html

Трепова продолжит обжаловать приговор

Трепова продолжит обжаловать приговор - РИА Новости, 20.05.2024

Трепова продолжит обжаловать приговор

ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова заявила, что продолжит обжаловать в вышестоящих инстанциях приговор по делу о гибели военкора... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:51

2024-05-20T13:51

2024-05-20T13:57

происшествия

санкт-петербург

россия

дарья трепова

владлен татарский

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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова заявила, что продолжит обжаловать в вышестоящих инстанциях приговор по делу о гибели военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда. Сегодня Апелляционный военный суд отклонил как жалобу защиты, так и апелляционное представление прокуратуры на 27-летний срок Треповой, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время, Трепову ждет этапирование в колонию. "Да", - заявила она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос после заседания. По словам адвоката девушки Даниила Бермана, Трепову могут этапировать в любую колонию, а не в ту, что ближе к месту регистрации, так как осужденные за терроризм лишены целого ряда предусмотренных законом поблажек, среди которых также зачет проведенного в СИЗО времени по схеме "день за полтора" или возможность подать на УДО раньше, чем будет отбыто 3/4 от назначенного наказания. В перерыве Трепова, участвовавшая в заседании по видеосвязи из СИЗО в Петербурге, поведала, что намерена погашать назначенный судом штраф и существенные взыскания в пользу потерпевших, работая в колонии. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html

https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский