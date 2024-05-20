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Трепова извинилась перед женой Татарского - РИА Новости, 20.05.2024
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12:14 20.05.2024 (обновлено: 15:18 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947161010.html
Трепова извинилась перед женой Татарского
Трепова извинилась перед женой Татарского - РИА Новости, 20.05.2024
Трепова извинилась перед женой Татарского
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, принесла РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:14
2024-05-20T15:18
происшествия
санкт-петербург
россия
дарья трепова
владлен татарский
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, принесла извинения его супруге Валерии Фоминой, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда. "Хочу принести извинения потерпевшим, а также Валерии, мне было больно видеть ваши слезы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать", - заявила Трепова суду, рассматривающему жалобы защиты и прокурора на её приговор. Фомина, признанная потерпевшей по уголовному делу, от выступления в суде отказалась. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html
https://ria.ru/20240125/terakt-1923283743.html
https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский
Трепова извинилась перед женой Татарского

Обвиняемая по делу о теракте в Петербурге Трепова принесла извинения его супруге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. Архивное фото
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, принесла извинения его супруге Валерии Фоминой, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда.
"Хочу принести извинения потерпевшим, а также Валерии, мне было больно видеть ваши слезы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать", - заявила Трепова суду, рассматривающему жалобы защиты и прокурора на её приговор.
Дарья Трепова
Трепова в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед Богом
22 января, 11:52
Фомина, признанная потерпевшей по уголовному делу, от выступления в суде отказалась.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Дело о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский
25 января, 00:45
Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой
16 апреля, 01:22
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияДарья ТреповаВладлен Татарский
 
 
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