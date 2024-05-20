https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947161010.html
Трепова извинилась перед женой Татарского
Трепова извинилась перед женой Татарского - РИА Новости, 20.05.2024
Трепова извинилась перед женой Татарского
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, принесла РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:14
2024-05-20T12:14
2024-05-20T15:18
происшествия
санкт-петербург
россия
дарья трепова
владлен татарский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923440624_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_416156a28a2a5fc0b5fc1be4a0519495.jpg
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, принесла извинения его супруге Валерии Фоминой, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда. "Хочу принести извинения потерпевшим, а также Валерии, мне было больно видеть ваши слезы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать", - заявила Трепова суду, рассматривающему жалобы защиты и прокурора на её приговор. Фомина, признанная потерпевшей по уголовному делу, от выступления в суде отказалась. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html
https://ria.ru/20240125/terakt-1923283743.html
https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923440624_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_a0948e5b91524aed2ee020dfb51d33be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский
Трепова извинилась перед женой Татарского
Обвиняемая по делу о теракте в Петербурге Трепова принесла извинения его супруге
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, принесла извинения его супруге Валерии Фоминой, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда.
"Хочу принести извинения потерпевшим, а также Валерии, мне было больно видеть ваши слезы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать", - заявила Трепова суду, рассматривающему жалобы защиты и прокурора на её приговор.
Фомина, признанная потерпевшей по уголовному делу, от выступления в суде отказалась.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России
женщинам.
Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.