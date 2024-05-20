https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947161010.html

Трепова извинилась перед женой Татарского

Трепова извинилась перед женой Татарского - РИА Новости, 20.05.2024

Трепова извинилась перед женой Татарского

ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, принесла РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:14

2024-05-20T12:14

2024-05-20T15:18

происшествия

санкт-петербург

россия

дарья трепова

владлен татарский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923440624_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_416156a28a2a5fc0b5fc1be4a0519495.jpg

ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, принесла извинения его супруге Валерии Фоминой, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда. "Хочу принести извинения потерпевшим, а также Валерии, мне было больно видеть ваши слезы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать", - заявила Трепова суду, рассматривающему жалобы защиты и прокурора на её приговор. Фомина, признанная потерпевшей по уголовному делу, от выступления в суде отказалась. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html

https://ria.ru/20240125/terakt-1923283743.html

https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский