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В Москве изменяются тарифы на проезд в городском транспорте - РИА Новости, 20.05.2024
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В Москве изменяются тарифы на проезд в городском транспорте
В Москве изменяются тарифы на проезд в городском транспорте - РИА Новости, 20.05.2024
В Москве изменяются тарифы на проезд в городском транспорте
Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы скорректируются в понедельник. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:32
2024-05-20T00:32
общество
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы скорректируются в понедельник. Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тарифы на проезд скорректируются в понедельник, 20 мая, для дальнейшей эффективной работы транспортной системы. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней меняется в среднем менее чем на два рубля. Проезд по биометрии теперь стоит 53 рубля, регулярный речной транспорт становится дешевле в несезон. Цена одной поездки снижается на 20-50 рублей в зависимости от вида билета, появляется возможность бесплатного проезда на регулярном речном транспорте по "Единому" на 30 дней. Также в среднем на 5,5% индексируется стоимость перемещения и хранения автомобилей, она остаётся ниже реальных затрат города на эвакуацию.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве изменяются тарифы на проезд в городском транспорте

В Москве 20 мая скорректируются тарифы на проезд в городском транспорте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы скорректируются в понедельник.
Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тарифы на проезд скорректируются в понедельник, 20 мая, для дальнейшей эффективной работы транспортной системы.
Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней меняется в среднем менее чем на два рубля. Проезд по биометрии теперь стоит 53 рубля, регулярный речной транспорт становится дешевле в несезон. Цена одной поездки снижается на 20-50 рублей в зависимости от вида билета, появляется возможность бесплатного проезда на регулярном речном транспорте по "Единому" на 30 дней.
Также в среднем на 5,5% индексируется стоимость перемещения и хранения автомобилей, она остаётся ниже реальных затрат города на эвакуацию.
Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 18:37
 
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