https://ria.ru/20240520/tarify-1947073175.html

В Москве изменяются тарифы на проезд в городском транспорте

В Москве изменяются тарифы на проезд в городском транспорте - РИА Новости, 20.05.2024

В Москве изменяются тарифы на проезд в городском транспорте

Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы скорректируются в понедельник. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T00:32

2024-05-20T00:32

2024-05-20T00:32

общество

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы скорректируются в понедельник. Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тарифы на проезд скорректируются в понедельник, 20 мая, для дальнейшей эффективной работы транспортной системы. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней меняется в среднем менее чем на два рубля. Проезд по биометрии теперь стоит 53 рубля, регулярный речной транспорт становится дешевле в несезон. Цена одной поездки снижается на 20-50 рублей в зависимости от вида билета, появляется возможность бесплатного проезда на регулярном речном транспорте по "Единому" на 30 дней. Также в среднем на 5,5% индексируется стоимость перемещения и хранения автомобилей, она остаётся ниже реальных затрат города на эвакуацию.

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общество, москва