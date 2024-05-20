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Награжденный орденами Мужества танковый экипаж рассказал о живучести Т-80БВ - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 20.05.2024 (обновлено: 07:45 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/t-80bv-1947090422.html
Награжденный орденами Мужества танковый экипаж рассказал о живучести Т-80БВ
Награжденный орденами Мужества танковый экипаж рассказал о живучести Т-80БВ - РИА Новости, 20.05.2024
Награжденный орденами Мужества танковый экипаж рассказал о живучести Т-80БВ
Награжденный орденами Мужества экипаж танка Т-80БВ, работающий на самых горячих участках в зоне спецоперации, несмотря на доказанную живучесть машины, создал... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:15
2024-05-20T07:45
специальная военная операция на украине
т-80бв
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Награжденный орденами Мужества экипаж танка Т-80БВ, работающий на самых горячих участках в зоне спецоперации, несмотря на доказанную живучесть машины, создал дополнительную защиту для своего танка, рассказал РИА Новости командир танковой роты 10-го полка 20-й мотострелковой дивизии группировки "Юг" с позывным "Ереван". "Люк менялся уже, борты покручены, вот осколок, здесь оторвана даже часть борта... Обслуживаем своевременно, меняем все, шпаклюем, штукатурим. Как девочка, зашпаклевал, заштукатурил, все, красивая! Восьмидесятка (танк Т-80БВ) – быстрая, маневренная, мало слышно и эффективности больше от нее. Плюс на нем стоит комплекс динамической защиты, во время штурмов, ты чувствуешь себя в нем безопасно", - рассказал "Ереван". Он уточнил, что на данный момент на фронте активно работают дроны-камикадзе, для защиты, в том числе от них, на танк установлена дополнительная защита в виде конструкции над башней, а также усилен комплекс динамической защиты. "Я вам хочу сказать, что вот этот экипаж, что перед вами стоит, все с орденами Мужества, все мужчины здесь, награждены госнаградами. Много очень ситуаций есть, которые запоминались, и ранения получали. Потому что без этого тоже никак. Но мы все возвращались в строй. Ребят спасали, в окружение попадали, выходили оттуда", - рассказал командир танковой роты. По его словам, машина, в отличие от западной техники, отлично показала себя в боевых действиях. "Земля здесь русская, она предназначена только для нас, иностранная техника, которая пришла, она не может на нашей земле кататься, сразу вязнет, они тяжелые. И их легко подбить, потому что, когда они завязнут в песке, черноземе, они не могут дальше двигаться и становятся легкими целями", - рассказал "Ереван".
https://ria.ru/20240429/tanki-1942994415.html
https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html
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т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Т-80БВ
Награжденный орденами Мужества танковый экипаж рассказал о живучести Т-80БВ

Боец ВС России: экипаж Т-80БВ создал дополнительную защиту для своего танка

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВ
Танк Т-80БВ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Танк Т-80БВ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Награжденный орденами Мужества экипаж танка Т-80БВ, работающий на самых горячих участках в зоне спецоперации, несмотря на доказанную живучесть машины, создал дополнительную защиту для своего танка, рассказал РИА Новости командир танковой роты 10-го полка 20-й мотострелковой дивизии группировки "Юг" с позывным "Ереван".
"Люк менялся уже, борты покручены, вот осколок, здесь оторвана даже часть борта... Обслуживаем своевременно, меняем все, шпаклюем, штукатурим. Как девочка, зашпаклевал, заштукатурил, все, красивая! Восьмидесятка (танк Т-80БВ) – быстрая, маневренная, мало слышно и эффективности больше от нее. Плюс на нем стоит комплекс динамической защиты, во время штурмов, ты чувствуешь себя в нем безопасно", - рассказал "Ереван".
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Он уточнил, что на данный момент на фронте активно работают дроны-камикадзе, для защиты, в том числе от них, на танк установлена дополнительная защита в виде конструкции над башней, а также усилен комплекс динамической защиты.
"Я вам хочу сказать, что вот этот экипаж, что перед вами стоит, все с орденами Мужества, все мужчины здесь, награждены госнаградами. Много очень ситуаций есть, которые запоминались, и ранения получали. Потому что без этого тоже никак. Но мы все возвращались в строй. Ребят спасали, в окружение попадали, выходили оттуда", - рассказал командир танковой роты.
По его словам, машина, в отличие от западной техники, отлично показала себя в боевых действиях.
"Земля здесь русская, она предназначена только для нас, иностранная техника, которая пришла, она не может на нашей земле кататься, сразу вязнет, они тяжелые. И их легко подбить, потому что, когда они завязнут в песке, черноземе, они не могут дальше двигаться и становятся легкими целями", - рассказал "Ереван".
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