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Подразделения "Севера" продолжают продвижение, ВСУ потеряли до 380 военных
Подразделения "Севера" продолжают продвижение, ВСУ потеряли до 380 военных - РИА Новости, 20.05.2024
Подразделения "Севера" продолжают продвижение, ВСУ потеряли до 380 военных
Подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, за сутки ВСУ потеряли до 380 военных, сообщило в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:16
2024-05-20T13:16
2024-05-20T13:16
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, за сутки ВСУ потеряли до 380 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, восемь автомобилей, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html
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в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подразделения "Севера" продолжают продвижение, ВСУ потеряли до 380 военных
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 380 военных