https://ria.ru/20240520/svo-1947179021.html

Подразделения "Севера" продолжают продвижение, ВСУ потеряли до 380 военных

Подразделения "Севера" продолжают продвижение, ВСУ потеряли до 380 военных - РИА Новости, 20.05.2024

Подразделения "Севера" продолжают продвижение, ВСУ потеряли до 380 военных

Подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, за сутки ВСУ потеряли до 380 военных, сообщило в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:16

2024-05-20T13:16

2024-05-20T13:16

в мире

россия

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, за сутки ВСУ потеряли до 380 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, восемь автомобилей, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html

https://ria.ru/20240519/sever-1946999196.html

россия

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины