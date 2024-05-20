Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР
МО: войска РФ освободили Белогоровку в ЛНР и заняли более выгодные позиции
Танк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике
Белогоровка — поселок у западных границ ЛНР. Российские войска взяли его под контроль еще летом 2022-го, но были вынуждены оставить в сентябре того же года во время украинского контрнаступления. Освобождение населенного пункта дает возможность продвигаться к Северску.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.
Всего за минувшие сутки Киев потерял на этом участке фронта более 340 военных, по три танка и автомобиля, по две гаубицы Д-30 и L119, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Помимо этого, Вооруженные силы уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ.
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