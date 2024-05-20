https://ria.ru/20240520/svo-1947177123.html

Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР

Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2024

Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР

Российские военные взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:10

2024-05-20T13:10

2024-05-20T14:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

константиновка

луганская народная республика

клещеевка

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в публикации.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.Всего за минувшие сутки Киев потерял на этом участке фронта более 340 военных, по три танка и автомобиля, по две гаубицы Д-30 и L119, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Помимо этого, Вооруженные силы уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html

константиновка

луганская народная республика

клещеевка

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вооруженные силы украины, константиновка, луганская народная республика, клещеевка