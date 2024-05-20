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Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2024
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13:10 20.05.2024 (обновлено: 14:50 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/svo-1947177123.html
Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2024
Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР
Российские военные взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:10
2024-05-20T14:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
луганская народная республика
клещеевка
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в публикации.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.Всего за минувшие сутки Киев потерял на этом участке фронта более 340 военных, по три танка и автомобиля, по две гаубицы Д-30 и L119, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Помимо этого, Вооруженные силы уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html
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вооруженные силы украины, константиновка, луганская народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Луганская Народная Республика, Клещеевка
Подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР

МО: войска РФ освободили Белогоровку в ЛНР и заняли более выгодные позиции

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТанк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ
Танк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике
Освобожденный поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике

Белогоровка — поселок у западных границ ЛНР. Российские войска взяли его под контроль еще летом 2022-го, но были вынуждены оставить в сентябре того же года во время украинского контрнаступления. Освобождение населенного пункта дает возможность продвигаться к Северску.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.
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Всего за минувшие сутки Киев потерял на этом участке фронта более 340 военных, по три танка и автомобиля, по две гаубицы Д-30 и L119, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Помимо этого, Вооруженные силы уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаЛуганская Народная РеспубликаКлещеевка
 
 
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