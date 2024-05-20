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Ветеран СВО с инвалидностью пытается встать в очередь на квартиру - РИА Новости, 20.05.2024
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05:30 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/svo-1946721412.html
Ветеран СВО с инвалидностью пытается встать в очередь на квартиру
Ветеран СВО с инвалидностью пытается встать в очередь на квартиру - РИА Новости, 20.05.2024
Ветеран СВО с инвалидностью пытается встать в очередь на квартиру
Многодетный отец, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и участник СВО Михаил Москаленко уже больше десяти лет не может встать в очередь в получении... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:30
2024-05-20T05:30
общество
жилье
москва
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Многодетный отец, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и участник СВО Михаил Москаленко уже больше десяти лет не может встать в очередь в получении жилья, сообщила РИА Новости его супруга Анастасия.Москаленко в начале нулевых служил на Северном Кавказе в составе 2-й бригады спецназа ГРУ. Однажды его группа попала в засаду, и Михаил, подорвавшись на мине, потерял ногу. Был отмечен Орденом Мужества. Затем уволился из армии, но с началом СВО вновь отправился на фронт уже добровольцем. Сейчас полугодовой контракт истек, но боец после замены протеза вновь планирует вернутся в зону боевых действий."Встать на очередь на получение жилья как многодетная семья или как семья участника боевых действий можно лишь после того, как нас признают нуждающимися. Для этого на каждого человека должно быть определенное количество квадратных метров. Поскольку я москвичка, мы все прописались в малогабаритной квартире моей бабушки, но в собственности у нас ничего нет", - рассказала Анастасия.В прошлом году Москаленко уже попытались встать на очередь и подали обращение в столичный департамент городского имущества. По прописке количество квадратных метров на каждого человека как раз не доставало до нормы, однако из ведомства, по словам собеседницы РИА Новости, пришел отказ."Дело в том, что оба родителя должны был иметь десятилетнюю постоянную прописку в Москве, - продолжает многодетная мать. - У меня она была, а вот у супруга не хватило всего одного года. При этом здесь он живет более 15 лет и раньше имел временную регистрацию, но этого оказалось недостаточно, и мы пролетели".В марте постоянной прописке Михаила, наконец, "исполнилось" десять лет, однако возникла новая проблема. После смерти одного из родственников к имуществу бабушки Анастасии автоматически приплюсовали по наследству еще и частный дом. Следовательно, жилплощадь увеличилась, а общее количество "квадратов" для нуждающихся превысило установленную норму на шесть метров.Сейчас семья обратилась за помощью к юристам.
https://ria.ru/20240516/tuly-1946250327.html
https://ria.ru/20240428/dobrovolets-1942737528.html
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Михаил Кевхиев
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общество, жилье, москва
Общество, Жилье, Москва
Ветеран СВО с инвалидностью пытается встать в очередь на квартиру

Семья ветерана СВО из Москвы добивается положенного по закону жилья

© Фото предоставлено Анастасией МоскаленкоМоскаленко на спецоперации
Москаленко на спецоперации
© Фото предоставлено Анастасией Москаленко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Многодетный отец, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и участник СВО Михаил Москаленко уже больше десяти лет не может встать в очередь в получении жилья, сообщила РИА Новости его супруга Анастасия.
Москаленко в начале нулевых служил на Северном Кавказе в составе 2-й бригады спецназа ГРУ. Однажды его группа попала в засаду, и Михаил, подорвавшись на мине, потерял ногу. Был отмечен Орденом Мужества. Затем уволился из армии, но с началом СВО вновь отправился на фронт уже добровольцем. Сейчас полугодовой контракт истек, но боец после замены протеза вновь планирует вернутся в зону боевых действий.
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"Встать на очередь на получение жилья как многодетная семья или как семья участника боевых действий можно лишь после того, как нас признают нуждающимися. Для этого на каждого человека должно быть определенное количество квадратных метров. Поскольку я москвичка, мы все прописались в малогабаритной квартире моей бабушки, но в собственности у нас ничего нет", - рассказала Анастасия.
В прошлом году Москаленко уже попытались встать на очередь и подали обращение в столичный департамент городского имущества. По прописке количество квадратных метров на каждого человека как раз не доставало до нормы, однако из ведомства, по словам собеседницы РИА Новости, пришел отказ.
"Дело в том, что оба родителя должны был иметь десятилетнюю постоянную прописку в Москве, - продолжает многодетная мать. - У меня она была, а вот у супруга не хватило всего одного года. При этом здесь он живет более 15 лет и раньше имел временную регистрацию, но этого оказалось недостаточно, и мы пролетели".
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В марте постоянной прописке Михаила, наконец, "исполнилось" десять лет, однако возникла новая проблема. После смерти одного из родственников к имуществу бабушки Анастасии автоматически приплюсовали по наследству еще и частный дом. Следовательно, жилплощадь увеличилась, а общее количество "квадратов" для нуждающихся превысило установленную норму на шесть метров.
Сейчас семья обратилась за помощью к юристам.
 
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