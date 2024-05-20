https://ria.ru/20240520/svo-1946703438.html

"Выбора не было". Чего добивается ветеран СВО с инвалидностью

"Выбора не было". Чего добивается ветеран СВО с инвалидностью - РИА Новости, 20.05.2024

"Выбора не было". Чего добивается ветеран СВО с инвалидностью

Многодетный отец Михаил Москаленко получил инвалидность еще в нулевых во время боевых действий на Северном Кавказе. Уволившись из армии, занялся автобизнесом,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:00

2024-05-20T11:21

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Многодетный отец Михаил Москаленко получил инвалидность еще в нулевых во время боевых действий на Северном Кавказе. Уволившись из армии, занялся автобизнесом, однако теперь вновь взял в руки оружие. О том, с какими сложностями ему пришлось столкнуться, — в материале РИА Новости.Горная засадаОтслужив срочную в 2-й отдельной гвардейской бригаде спецназа ГРУ, Михаил остался там по контракту. Направили в Чечню. Разведчики искали в горах лагеря боевиков."В 2005-м во время очередного рейда наша группа угодила в засаду, — вспоминает 43-летний ветеран. — Миной у меня оторвало ногу чуть ниже колена. Спасибо ребятам — сразу оказали помощь. После боя эвакуировали сначала в военно-полевой, а затем в ростовский госпиталь".Лечился и восстанавливался несколько месяцев. Дали третью группу инвалидности, сделали протез. Михаил уволился из армии и вернулся в родной Санкт-Петербург.Поскольку еще с детства увлекался машинами, быстро нашел себя на гражданке — устроился в один из престижных автосалонов. Через несколько лет ему как участнику боевых действий предложили бесплатное обучение в Московской академии труда и социальных отношений."Я переехал в столицу, поступил на финансово-экономический факультет и нашел работу в другом автосалоне, — продолжает Михаил. — Но главное, встретил будущую супругу Анастасию. В браке мы уже 15 лет, воспитываем шестерых детей. Младшему всего два года, старшему — 13".Бахмутские высотыС началом СВО многодетная семья сразу подключилась к сбору гуманитарной помощи. Анастасия с детьми шила вещи и через знакомых волонтеров отправляла беженцам. Потом стала плести маскировочные сети и делать носилки для эвакуации раненых. Дочери также вязали специальные тактильные игрушки для потерявших зрение солдат.Михаил же решил отправиться на фронт — был уверен, что его богатый военный опыт пригодится. Супруга поддержала — понимала, что иначе он поступить не может."Пробовал подписать контракт с Минобороны, но там отказали из-за инвалидности, — рассказывает глава семейства. — Хотя я в отличной физической форме. Записался добровольцем в казачий батальон "Скиф". Обычным стрелком — не хотел для себя каких-то поблажек".Подразделение отправили на Соледарское направление удерживать стратегически важные высоты. Все поставленные задачи бойцы выполнили. Михаил же, благодаря грамотным тактическим действиям, быстро стал командиром отделения, а затем — штурмовой роты.После окончания полугодового контракта вернулся домой — надо было срочно менять изрядно износившийся за время службы протез."Процесс немного затянулся, лишь недавно с помощью волонтеров мне наконец сделали и поставили новый, — говорит Михаил. — Пока отдыхаю и работаю по гражданской специальности на прежнем месте".Лишние метрыПока он был на фронте, дома накопилось немало бытовых проблем. По-прежнему не решен квартирный вопрос. Многодетная семья более десяти лет снимает жилплощадь, переезжая с одного места на другое. По требованиям органов опеки, это как минимум должна быть трехкомнатная квартира, чтобы у мальчиков и девочек были отдельные комнаты."Встать в очередь на получение жилья как многодетная семья или как семья участника боевых действий можно лишь после того, как нас признают нуждающимися, — объясняет Анастасия. — То есть на каждого человека должно быть определенное количество квадратных метров. Поскольку я москвичка, мы все прописались в малогабаритной квартире моей бабушки, но в собственности у нас ничего нет".В прошлом году Москаленко попытались встать в очередь, подали обращение в столичный департамент городского имущества. Отказали."Дело в том, что оба родителя должны иметь десятилетнюю постоянную прописку в Москве, — продолжает многодетная мать. — Мужу не хватило всего одного года. Причем здесь он живет более 15 лет и раньше у него была временная регистрация".В марте постоянной прописке Михаила "исполнилось" десять лет, однако возникла новая трудность. После смерти одного из родственников к имуществу бабушки Анастасии автоматически приплюсовали по наследству еще и частный дом. Следовательно, жилплощадь увеличилась, и общее количество "квадратов" для нуждающихся превысило установленную норму в шесть метров."Юристы говорят, что теперь необходимо заново подать обращение в департамент, дождаться официального отказа, а уже потом через суд принимать какие-то меры, — добавляет Анастасия. — Неизвестно, на сколько еще это все затянется, когда нам удастся встать в очередь и когда она подойдет. Перспектива очень сомнительная, но по-другому, видимо, никак".Впрочем, несмотря на бытовые неурядицы, семья не унывает и продолжает вести активный образ жизни: родители работают, дети ходят в садик, школу, секции и кружки. А в свободное время занимаются сбором гуманитарной помощи.Михаил же не исключает, что в ближайшее время подпишет с добровольцами еще один контракт. По его словам, многие сослуживцы интересуются, когда вернется опытный и грамотный командир штурмовой роты.

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2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, жилье, санкт-петербург, москва, главное разведывательное управление рф