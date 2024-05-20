https://ria.ru/20240520/sud-1947206327.html

Ударивший журналистку Al Jazeera в Петербурге получил год условно

Ударивший журналистку Al Jazeera в Петербурге получил год условно - РИА Новости, 20.05.2024

Ударивший журналистку Al Jazeera в Петербурге получил год условно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Ударивший журналистку Al Jazeera в Петербурге мужчина получил год условно, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:53

2024-05-20T14:53

2024-05-20T14:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Ударивший журналистку Al Jazeera в Петербурге мужчина получил год условно, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Мировой судья судебного участка №148 Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Игоря Бердова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 (Побои) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год 11 месяцев", - сообщает пресс-служба. Ранее полиция Петербурга сообщила о розыске напавшего на корреспондента Al Jazeera из Палестины у здания бизнес-центра на Зольной улице в августе 2023 года. Журналистка рассказала, что неизвестный мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал. Произошло это, по ее словам, около дома 15 по улице Зольная - здания, некогда известного как "ЧВК Вагнер центр". Полиция задержала Бердова в Карелии и доставила его в Петербург в рамках возбужденного уголовного дела по статье 116 УК РФ "Побои". Мужчин тогда признал вину, принес извинения журналистке и заявил, что был сильно пьян и не помнит, зачем ее ударил.

https://ria.ru/20240131/akifi-1924562166.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, палестина