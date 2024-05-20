https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html

Су-34 поразили командный пункт ВСУ

Су-34 поразили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024

Су-34 поразили командный пункт ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:02

2024-05-20T05:02

2024-05-20T09:21

безопасность

россия

вооруженные силы украины

су-34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны России."Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", — уточнили в ведомстве.Экипажи применяли фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.Сегодня в зоне СВО бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по украинским целям и позициям, российское военное ведомство уже опубликовало десятки официальных видео на этот счет. В Минобороны отмечают, что УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Модель, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей в себя инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции.Благодаря УМПК обычные авиабомбы становятся высокоточными.

https://ria.ru/20240516/unichtozhenie-1946534792.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1947056783.html

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919649765.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34