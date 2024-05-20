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Су-34 поразили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
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05:02 20.05.2024 (обновлено: 09:21 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html
Су-34 поразили командный пункт ВСУ
Су-34 поразили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
Су-34 поразили командный пункт ВСУ
Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:02
2024-05-20T09:21
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны России.&quot;Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск &quot;Восток&quot;, — уточнили в ведомстве.Экипажи применяли фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.Сегодня в зоне СВО бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по украинским целям и позициям, российское военное ведомство уже опубликовало десятки официальных видео на этот счет. В Минобороны отмечают, что УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Модель, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей в себя инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции.Благодаря УМПК обычные авиабомбы становятся высокоточными.
https://ria.ru/20240516/unichtozhenie-1946534792.html
https://ria.ru/20240519/ukraina-1947056783.html
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919649765.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Специальная военная операция на Украине
Су-34 поразили командный пункт ВСУ

Су-34 поразили командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«

"Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", — уточнили в ведомстве.

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Экипажи применяли фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.
Сегодня в зоне СВО бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по украинским целям и позициям, российское военное ведомство уже опубликовало десятки официальных видео на этот счет. В Минобороны отмечают, что УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
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Модель, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей в себя инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции.
Благодаря УМПК обычные авиабомбы становятся высокоточными.
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