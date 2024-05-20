https://ria.ru/20240520/stranaua-1947158419.html

"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации

"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации - РИА Новости, 20.05.2024

"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации

Инаугурационная речь Владимира Зеленского теперь напоминает созданное нейросетью видео, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:01

2024-05-20T12:01

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Инаугурационная речь Владимира Зеленского теперь напоминает созданное нейросетью видео, пишет "Страна.ua"."Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали". Такими словами пять лет назад закончил свою инаугурационную речь новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который вступил в свою должность 20 мая 2019 года. Речь эта сейчас смотрится как созданное нейросетью видео из параллельной реальности", — говорится в материале.Журналисты также указали, что политические оппоненты Зеленского могут воспользоваться тяжелым положением страны и проблемами на фронте ради смены власти на Украине.Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, после чего он перестанет быть легитимным президентом Украины.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, страна.ua, политика