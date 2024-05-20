Рейтинг@Mail.ru
"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/stranaua-1947158419.html
"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации
"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации - РИА Новости, 20.05.2024
"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации
Инаугурационная речь Владимира Зеленского теперь напоминает созданное нейросетью видео, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:01
2024-05-20T12:01
в мире
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
страна.ua
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Инаугурационная речь Владимира Зеленского теперь напоминает созданное нейросетью видео, пишет "Страна.ua"."Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали". Такими словами пять лет назад закончил свою инаугурационную речь новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который вступил в свою должность 20 мая 2019 года. Речь эта сейчас смотрится как созданное нейросетью видео из параллельной реальности", — говорится в материале.Журналисты также указали, что политические оппоненты Зеленского могут воспользоваться тяжелым положением страны и проблемами на фронте ради смены власти на Украине.Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, после чего он перестанет быть легитимным президентом Украины.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html
https://ria.ru/20240520/plan-1947121711.html
https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, страна.ua, политика
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Страна.ua, Политика
"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации

"Страна.ua" назвала инаугурационную речь Зеленского созданным нейросетью видео

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Инаугурационная речь Владимира Зеленского теперь напоминает созданное нейросетью видео, пишет "Страна.ua".
«
"Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали". Такими словами пять лет назад закончил свою инаугурационную речь новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который вступил в свою должность 20 мая 2019 года. Речь эта сейчас смотрится как созданное нейросетью видео из параллельной реальности", — говорится в материале.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта
Вчера, 11:36
Журналисты также указали, что политические оппоненты Зеленского могут воспользоваться тяжелым положением страны и проблемами на фронте ради смены власти на Украине.
Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, после чего он перестанет быть легитимным президентом Украины.
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России
Вчера, 10:19
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
Вчера, 09:26
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСтрана.uaПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала