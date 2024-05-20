https://ria.ru/20240520/ssha-1947280159.html

Блинкен: МУС не имеет права ставить в один ряд Израиль и ХАМАС

Блинкен: МУС не имеет права ставить в один ряд Израиль и ХАМАС - РИА Новости, 20.05.2024

Блинкен: МУС не имеет права ставить в один ряд Израиль и ХАМАС

США отвергают решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "поставить в один ряд" палестинское движение ХАМАС и Израиль, считая, что суд... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:41

2024-05-20T19:41

2024-05-20T19:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США отвергают решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "поставить в один ряд" палестинское движение ХАМАС и Израиль, считая, что суд не обладает юрисдикцией в данном вопросе, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.В понедельник главный прокурор Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Нетаньяху, министр обороны Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС."Мы отвергаем решение прокурора уравнять Израиль и ХАМАС. Это позорно. ХАМАС – жестокая террористическая организация, устроившая самую жестокую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, включая американцев. Более того, задолго до нынешнего конфликта США ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе", - говорится в обнародованном госдепартаментом заявлении госсекретаря.По мнению Блинкена, решение прокурора МУС "не приносит пользы и способно поставить под угрозу продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня", которое, в свою очередь, позволит освободить заложников и нарастить поставки в сектор Газа гуманитарной помощи.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240520/mus-1947242710.html

https://ria.ru/20240520/netanyakhu-1947241780.html

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в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году