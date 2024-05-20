https://ria.ru/20240520/ssha-1947257951.html
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7 - РИА Новости, 20.05.2024
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поиск путей использования заблокированных российских активов в интересах Украины ключевой темой предстоящих... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:51
2024-05-20T17:51
2024-05-20T17:57
в мире
украина
сша
европа
джанет йеллен
g7
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870356739_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_07170d50ccb16283795e5f05bdeba466.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поиск путей использования заблокированных российских активов в интересах Украины ключевой темой предстоящих переговоров с коллегами по G7. Встреча министров финансов "большой семерки" пройдет 23-25 мая в итальянском городе Стреса. "Для нас критически важно обеспечить Украину поддержкой, необходимой для оснащения вооруженных сил, финансирования критически значимых услуг и в конечном счете восстановления в средне- и долгосрочной перспективе", - сказала Йеллен, слова которой распространила ее пресс-служба. "Поэтому я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины. Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе", - добавила министр. В США принят закон, который наделяет президента правом конфисковать замороженные российские активы и использовать их на нужды Украины. В Европе, где "иммобилизировано" значительно больше средств, как считается, нет консенсуса в отношении их применения.
https://ria.ru/20240520/ssha-1947085643.html
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870356739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_269abd89adcdcf0d571cb10a16053079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, европа, джанет йеллен, g7, санкции в отношении россии
В мире, Украина, США, Европа, Джанет Йеллен, G7, Санкции в отношении России
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7
Йеллен назвала поиск путей использования российских активов главной темой для G7
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поиск путей использования заблокированных российских активов в интересах Украины ключевой темой предстоящих переговоров с коллегами по G7.
Встреча министров финансов "большой семерки" пройдет 23-25 мая в итальянском городе Стреса.
"Для нас критически важно обеспечить Украину поддержкой, необходимой для оснащения вооруженных сил, финансирования критически значимых услуг и в конечном счете восстановления в средне- и долгосрочной перспективе", - сказала Йеллен, слова которой распространила ее пресс-служба.
"Поэтому я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины. Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе", - добавила министр.
В США принят закон, который наделяет президента правом конфисковать замороженные российские активы и использовать их на нужды Украины. В Европе
, где "иммобилизировано" значительно больше средств, как считается, нет консенсуса в отношении их применения.