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Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7 - РИА Новости, 20.05.2024
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17:51 20.05.2024 (обновлено: 17:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ssha-1947257951.html
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7 - РИА Новости, 20.05.2024
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поиск путей использования заблокированных российских активов в интересах Украины ключевой темой предстоящих... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:51
2024-05-20T17:57
в мире
украина
сша
европа
джанет йеллен
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поиск путей использования заблокированных российских активов в интересах Украины ключевой темой предстоящих переговоров с коллегами по G7. Встреча министров финансов "большой семерки" пройдет 23-25 мая в итальянском городе Стреса. "Для нас критически важно обеспечить Украину поддержкой, необходимой для оснащения вооруженных сил, финансирования критически значимых услуг и в конечном счете восстановления в средне- и долгосрочной перспективе", - сказала Йеллен, слова которой распространила ее пресс-служба. "Поэтому я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины. Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе", - добавила министр. В США принят закон, который наделяет президента правом конфисковать замороженные российские активы и использовать их на нужды Украины. В Европе, где "иммобилизировано" значительно больше средств, как считается, нет консенсуса в отношении их применения.
https://ria.ru/20240520/ssha-1947085643.html
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
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в мире, украина, сша, европа, джанет йеллен, g7, санкции в отношении россии
В мире, Украина, США, Европа, Джанет Йеллен, G7, Санкции в отношении России
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7

Йеллен назвала поиск путей использования российских активов главной темой для G7

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поиск путей использования заблокированных российских активов в интересах Украины ключевой темой предстоящих переговоров с коллегами по G7.
Встреча министров финансов "большой семерки" пройдет 23-25 мая в итальянском городе Стреса.
"Для нас критически важно обеспечить Украину поддержкой, необходимой для оснащения вооруженных сил, финансирования критически значимых услуг и в конечном счете восстановления в средне- и долгосрочной перспективе", - сказала Йеллен, слова которой распространила ее пресс-служба.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ
Вчера, 05:21
"Поэтому я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины. Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе", - добавила министр.
В США принят закон, который наделяет президента правом конфисковать замороженные российские активы и использовать их на нужды Украины. В Европе, где "иммобилизировано" значительно больше средств, как считается, нет консенсуса в отношении их применения.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Страны G7 раскрыли планы на замороженные российские активы
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В миреУкраинаСШАЕвропаДжанет ЙелленG7Санкции в отношении России
 
 
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