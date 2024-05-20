https://ria.ru/20240520/ssha-1947257951.html

Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7

Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7 - РИА Новости, 20.05.2024

Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поиск путей использования заблокированных российских активов в интересах Украины ключевой темой предстоящих... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:51

2024-05-20T17:51

2024-05-20T17:57

в мире

украина

сша

европа

джанет йеллен

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поиск путей использования заблокированных российских активов в интересах Украины ключевой темой предстоящих переговоров с коллегами по G7. Встреча министров финансов "большой семерки" пройдет 23-25 мая в итальянском городе Стреса. "Для нас критически важно обеспечить Украину поддержкой, необходимой для оснащения вооруженных сил, финансирования критически значимых услуг и в конечном счете восстановления в средне- и долгосрочной перспективе", - сказала Йеллен, слова которой распространила ее пресс-служба. "Поэтому я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины. Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе", - добавила министр. В США принят закон, который наделяет президента правом конфисковать замороженные российские активы и использовать их на нужды Украины. В Европе, где "иммобилизировано" значительно больше средств, как считается, нет консенсуса в отношении их применения.

https://ria.ru/20240520/ssha-1947085643.html

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

украина

сша

европа

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в мире, украина, сша, европа, джанет йеллен, g7, санкции в отношении россии