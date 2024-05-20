https://ria.ru/20240520/ssha-1947159649.html

МИД: Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в США

МИД: Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в США - РИА Новости, 20.05.2024

МИД: Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в США

Москва внимательно следит за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:08

2024-05-20T12:08

2024-05-20T12:36

сша

невада

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904155971_0:333:2730:1869_1920x0_80_0_0_e61e519a93951382c5958b079be4d880.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва внимательно следит за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы внимательно наблюдаем за происходящим на американском ядерном полигоне. Разумеется, все публичные сигналы, которые исходят от администрации США на этот счет, мы фиксируем. Наша позиция прежняя: до тех пор, пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики. Президент Путин об этом неоднократно говорил", - сказал он журналистам.По его словам, докритические испытания проводятся в рамках проверки работоспособности узлов и систем имеющегося у США ядерного арсенала."Но мы также отмечаем, что периодически в публичной плоскости появляются сигналы о том, что рассматриваются возможности его дальнейшего развития, в том числе не только средств доставки, но и самих боезарядов. Это серьезный момент, который мы в своем планировании тоже учитываем", - добавил Рябков.США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики.Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".Уточнялось, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.

https://ria.ru/20240519/ssha-1946978861.html

https://ria.ru/20240520/otpravka-1947142585.html

сша

невада

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, невада, москва