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МИД: Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в США - РИА Новости, 20.05.2024
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12:08 20.05.2024 (обновлено: 12:36 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ssha-1947159649.html
МИД: Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в США
МИД: Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в США - РИА Новости, 20.05.2024
МИД: Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в США
Москва внимательно следит за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:08
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва внимательно следит за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы внимательно наблюдаем за происходящим на американском ядерном полигоне. Разумеется, все публичные сигналы, которые исходят от администрации США на этот счет, мы фиксируем. Наша позиция прежняя: до тех пор, пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики. Президент Путин об этом неоднократно говорил", - сказал он журналистам.По его словам, докритические испытания проводятся в рамках проверки работоспособности узлов и систем имеющегося у США ядерного арсенала."Но мы также отмечаем, что периодически в публичной плоскости появляются сигналы о том, что рассматриваются возможности его дальнейшего развития, в том числе не только средств доставки, но и самих боезарядов. Это серьезный момент, который мы в своем планировании тоже учитываем", - добавил Рябков.США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики.Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".Уточнялось, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.
https://ria.ru/20240519/ssha-1946978861.html
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невада
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сша, невада, москва
США, Невада, Москва
МИД: Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в США

Рябков: Москва внимательно наблюдает за ситуацией на ядерном полигоне в Неваде

CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / You Are Now Entering the Nevada National Security SiteВъезд на территорию Невадского испытательного полигона
Въезд на территорию Невадского испытательного полигона - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / You Are Now Entering the Nevada National Security Site
Въезд на территорию Невадского испытательного полигона. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва внимательно следит за ситуацией вокруг субкритических испытаний на ядерном полигоне в Неваде, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы внимательно наблюдаем за происходящим на американском ядерном полигоне. Разумеется, все публичные сигналы, которые исходят от администрации США на этот счет, мы фиксируем. Наша позиция прежняя: до тех пор, пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики. Президент Путин об этом неоднократно говорил", - сказал он журналистам.
По его словам, докритические испытания проводятся в рамках проверки работоспособности узлов и систем имеющегося у США ядерного арсенала.
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"Но мы также отмечаем, что периодически в публичной плоскости появляются сигналы о том, что рассматриваются возможности его дальнейшего развития, в том числе не только средств доставки, но и самих боезарядов. Это серьезный момент, который мы в своем планировании тоже учитываем", - добавил Рябков.
США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики.
Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".
Уточнялось, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.
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