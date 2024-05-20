https://ria.ru/20240520/ssha-1947133727.html

СМИ: США представят законопроект о санкциях против грузинских политиков

СМИ: США представят законопроект о санкциях против грузинских политиков - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: США представят законопроект о санкциях против грузинских политиков

В конгрессе США представят законопроект о введении санкций против политиков Грузии, ответственных за продвижение закона об иноагентах, пишет газета Politico со... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:13

2024-05-20T11:13

2024-05-20T11:17

в мире

грузия

сша

россия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

politico

протесты в грузии против закона об иноагентах

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В конгрессе США представят законопроект о введении санкций против политиков Грузии, ответственных за продвижение закона об иноагентах, пишет газета Politico со ссылкой на документ. "Чиновники, ответственные за продвижение... закона об иноагентах в Грузии, могут столкнуться с заморозкой активов и запретами на передвижение, согласно новому законопроекту", - говорится в публикации издания. В законопроекте, в частности, указывается, что Грузия "открыто атаковала американские и другие западные организации по продвижению демократии..., при этом стремясь к укреплению связей с Россией..., а также Китаем". По информации издания, законопроект предусматривает санкции против правительственных чиновников, представителей правоохранительных органов и служб безопасности. По словам источника, его текст был разработан несколько месяцев назад. Отмечается, что конгрессмен Джо Уилсон представит законопроект 20 мая. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили, при этом, решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание документа остается прежним. Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Закон предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно закону, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html

https://radiosputnik.ru/20240516/gruziya-1946360307.html

https://ria.ru/20240516/gruziya-1946298901.html

https://radiosputnik.ru/20240519/kaledoniya-1947043464.html

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в мире, грузия, сша, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, politico, протесты в грузии против закона об иноагентах