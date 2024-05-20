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СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ

СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ

США подталкивают страны "Большой семерки", чтобы до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа выделить Украине кредит под залог в виде будущих... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:21

2024-05-20T05:21

2024-05-20T09:32

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США подталкивают страны "Большой семерки", чтобы до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа выделить Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России, сообщила Financial Times со ссылкой на западных чиновников."Союзники Вашингтона по "Большой семерке" начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом", — говорится в материале. По данным издания, план должны обсудить в июне на саммите G7. В рамках него Киев может получить около 50 миллиардов долларов, при этом выплаты могут начаться уже этим летом.Как сообщила газета, некоторые страны "Семерки", которые ранее выступали против подобного плана, под давлением США начали менять свою позицию. Инициативу поддержали Канада и Великобритания, в ее пользу также начали склоняться Франция, Германия, Италия и Япония.Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов "Большой семерки".Вместе с тем 16 мая в Госдепе США на вопрос РИА Новости о планируемых сроках начала использования российских активов и согласовании такой позиции с другими странами G7 заявили, что пока не готовы говорить о конкретной дате, консультации в рамках "Большой семерки" продолжаются.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

https://ria.ru/20231220/aktivy-1916865831.html

https://ria.ru/20240204/aktivy-1925374047.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, g7, евросоюз, мвф, санкции в отношении россии