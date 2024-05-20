Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 20.05.2024 (обновлено: 09:32 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ssha-1947085643.html
СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ
СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ
США подталкивают страны "Большой семерки", чтобы до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа выделить Украине кредит под залог в виде будущих... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:21
2024-05-20T09:32
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
g7
евросоюз
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934632417_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_afeb3beaff401f1f250f0d8c3a8a111b.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США подталкивают страны "Большой семерки", чтобы до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа выделить Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России, сообщила Financial Times со ссылкой на западных чиновников."Союзники Вашингтона по "Большой семерке" начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом", — говорится в материале. По данным издания, план должны обсудить в июне на саммите G7. В рамках него Киев может получить около 50 миллиардов долларов, при этом выплаты могут начаться уже этим летом.Как сообщила газета, некоторые страны "Семерки", которые ранее выступали против подобного плана, под давлением США начали менять свою позицию. Инициативу поддержали Канада и Великобритания, в ее пользу также начали склоняться Франция, Германия, Италия и Япония.Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов "Большой семерки".Вместе с тем 16 мая в Госдепе США на вопрос РИА Новости о планируемых сроках начала использования российских активов и согласовании такой позиции с другими странами G7 заявили, что пока не готовы говорить о конкретной дате, консультации в рамках "Большой семерки" продолжаются.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
https://ria.ru/20231220/aktivy-1916865831.html
https://ria.ru/20240204/aktivy-1925374047.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934289640_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_c917103402537dfa44816fe906002a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, g7, евросоюз, мвф, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, G7, Евросоюз, МВФ, Санкции в отношении России
СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ

FT: США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ

© AP Photo / Andy WongФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США подталкивают страны "Большой семерки", чтобы до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа выделить Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России, сообщила Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
«
"Союзники Вашингтона по "Большой семерке" начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом", — говорится в материале.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Страны G7 раскрыли планы на замороженные российские активы
18 апреля, 04:53
По данным издания, план должны обсудить в июне на саммите G7. В рамках него Киев может получить около 50 миллиардов долларов, при этом выплаты могут начаться уже этим летом.
Как сообщила газета, некоторые страны "Семерки", которые ранее выступали против подобного плана, под давлением США начали менять свою позицию. Инициативу поддержали Канада и Великобритания, в ее пользу также начали склоняться Франция, Германия, Италия и Япония.
Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов "Большой семерки".
Вместе с тем 16 мая в Госдепе США на вопрос РИА Новости о планируемых сроках начала использования российских активов и согласовании такой позиции с другими странами G7 заявили, что пока не готовы говорить о конкретной дате, консультации в рамках "Большой семерки" продолжаются.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ
20 декабря 2023, 08:56

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
СМИ: страны G7 и ЕС придумали план по использованию российских активов
4 февраля, 22:41
Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампG7ЕвросоюзМВФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала