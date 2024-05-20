https://ria.ru/20240520/spetsoperatsiya-1947269463.html

Спецоперация, 20 мая: ВС России освободили Белогоровку в ЛНР

Спецоперация, 20 мая: ВС России освободили Белогоровку в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2024

Спецоперация, 20 мая: ВС России освободили Белогоровку в ЛНР

Об освобождении еще одного населенного пункта в зоне спецоперации, уязвимости Зеленского и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:36

2024-05-20T18:36

2024-05-20T18:50

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

волчанск

леонид пасечник

кайя каллас

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Об освобождении еще одного населенного пункта в зоне спецоперации, уязвимости Зеленского и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.Российские военные освободили БелогоровкуВоеннослужащие российской группировки "Юг" в результате активных боевых действий полностью освободили Белогоровку в ЛНР, следует из сводки, опубликованной Минобороны.Кроме того, российские бойцы улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям и отразили четыре контратаки. Потери Киева составили около 1260 солдат. Помимо этого, украинские войска лишились шести танков, двух БМП Marder производства ФРГ и одной Bradley производства США, трех бронетранспортеров, четырех самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и одной "Акации", трех гаубиц Д-20, а также станции радиоэлектронной борьбы "Буковель". Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ. При контрбатарейной борьбе российские войска поразили три гаубицы Д-30, одну "Мста-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании, орудие М119, САУ М109 Paladin и гаубицу М777 производства США и станцию РЭБ "Буковель-AD". Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-Т производства ФРГ, а также пусковую установку комплекса С-125. Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. ПВО сбила 45 украинских беспилотников, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ольха", а также противокорабельную ракету "Нептун". Чувствует уязвимостьПресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило в понедельник, что популярность Владимира Зеленского в ВСУ не превышает 20%, несмотря на беспрерывную идеологическую обработку военнослужащих. Более того, свыше 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, а около 90% хотели бы покинуть страну. Зеленский, при этом, чувствует уязвимость своих позиций и пытается избавиться от "неблагонадежных", проводит "масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны". В целом, по данным СВР, падение рейтинга после принятия закона о мобилизации коснулось и других украинских лидеров, чем крайне обеспокоены на Западе. Будут фиксироватьВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, обстрел был совершен ракетой французского производства. В результате пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь, уточнил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, при обстреле ракетами SCALP-EG в поселке начался сильный пожар, охвативший огнем жилой дом. Десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что 20 мая ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника, а также выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, по Донецку и одну ракету из РСЗО по Макеевке. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в Макеевке в результате попадания ракеты пострадали пять человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник, что шесть населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после украинского обстрела окраины села Графовка. Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что в регионе создали Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей. Он нужен для оперативного выявления, проверки, документирования фактов вооруженной агрессии Киева. По выявленным фактам будут возбуждаться уголовные дела против тех, кто совершил военные преступления. Исключать ничего нельзяПремьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. По ее словам, если такие инструктора пострадают от действий российских военных, это не приведет к задействованию пятой статьи устава альянса. Отвечая на вопрос об отправке эстонских военных для обучения украинских солдат, Каллас заявила, что такой шаг требует одобрения парламента. По ее словам, пока это открытый вопрос, но исключать ничего нельзя. Закончится переговорамиВоздушную тревогу 20 мая объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Кропивницкий в Кировоградской области и в Мирноградской общине в Полтавской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что российские военные нанесли удар по ангарам бывшего Рыбколхоза в городе Очаков Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Киев осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. Ситуацию на фронте он назвал "сложной, но далеко не катастрофической". Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил в понедельник, что Украина потеряла 90% мощностей тепловых электростанций. По его словам, быстро отремонтировать потенциал тепловых станций не получится, и ограничения потребления электроэнергии будут сохраняться и летом, и зимой. По данным замначальника Харьковской областной военной администрации Романа Семенухи, ВСУ контролируют Волчанск примерно на 60%. Украинские военкоматы подали в национальную полицию информацию о 94,5 тысячи уклонистов для их розыска, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на данные, предоставленные региональными отделениями полиции. Больше всего обращений от военкоматов с начала года было в Днепропетровской области — в полицию передали информацию о более чем 38 тысячах уклонистов.

https://ria.ru/20240520/sbu-1947221813.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947226460.html

https://ria.ru/20240520/izmeneniya-1947181404.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Поселок Юбилейный в Луганске после удара ВСУ французскими ракетами Кадры РИА Новости из поселка Юбилейный в Луганске, по которому ВСУ нанесли удар французскими ракетами 2024-05-20T18:36 true PT0M35S

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Наталья Макарова

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