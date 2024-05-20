https://ria.ru/20240520/spetsoperatsiya-1947105866.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:34
2024-05-20T15:34
2024-05-20T15:34
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 мая 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике. Кроме того, отразили четыре контратаки ВСУ на Харьковском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Уничтожена диверсионно-разведывательная группа.Параллельно ликвидированы 138 районов скопления живой силы и техники, место проведения совещания командного состава, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую авиабомбу Hammer, противокорабельную ракету "Нептун", четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 601 самолет, 274 вертолета, 24419 беспилотников, 523 зенитных ракетных комплекса, 1305 реактивных систем залпового огня, 16097 танков и других бронемашин, 9700 орудий полевой артиллерии и 21843 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 мая 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике. Кроме того, отразили четыре контратаки ВСУ на Харьковском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Уничтожена диверсионно-разведывательная группа.
Параллельно ликвидированы 138 районов скопления живой силы и техники, место проведения совещания командного состава, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую авиабомбу Hammer, противокорабельную ракету "Нептун", четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 601 самолет, 274 вертолета, 24419 беспилотников, 523 зенитных ракетных комплекса, 1305 реактивных систем залпового огня, 16097 танков и других бронемашин, 9700 орудий полевой артиллерии и 21843 единицы автомобильной техники.