Рейтинг@Mail.ru
Симоньян объяснила, почему Запад не хочет останавливать войну против России - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/simonyan-1947080704.html
Симоньян объяснила, почему Запад не хочет останавливать войну против России
Симоньян объяснила, почему Запад не хочет останавливать войну против России - РИА Новости, 20.05.2024
Симоньян объяснила, почему Запад не хочет останавливать войну против России
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:10
2024-05-20T03:10
специальная военная операция на украине
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_e6f7128dd60b66a29e84f19d8a23c3e6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о том, что коллективный Запад будет вести войну против России так долго, как сможет, потому что не хочет отказываться от этой "кормушки". "Эта война ими ведётся против нас... Они - коллективный Запад - они будут вести эту войну так долго, как только смогут. У них нет ни одной причины её останавливать. Война - это их кормушка, это их кормовая база. Исторически. Они за счёт этого растут. И мы должны быть к этому готовы. И поэтому мы должны наводить строгий порядок со справедливизацией распределения богатств нашей страны у нас внутри", - заявила Симоньян.
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928137100.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_215:0:2824:1957_1920x0_80_0_0_56c1154fadfc5976b4a80a4d2577c99d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян объяснила, почему Запад не хочет останавливать войну против России

Симоньян: война против РФ является кормушкой для Запада, ее будут вести долго

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о том, что коллективный Запад будет вести войну против России так долго, как сможет, потому что не хочет отказываться от этой "кормушки".
"Эта война ими ведётся против нас... Они - коллективный Запад - они будут вести эту войну так долго, как только смогут. У них нет ни одной причины её останавливать. Война - это их кормушка, это их кормовая база. Исторически. Они за счёт этого растут. И мы должны быть к этому готовы. И поэтому мы должны наводить строгий порядок со справедливизацией распределения богатств нашей страны у нас внутри", - заявила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Симоньян объяснила, почему Россия не отступит в ходе спецоперации
19 февраля, 00:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала