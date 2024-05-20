https://ria.ru/20240520/simonyan-1947080704.html

Симоньян объяснила, почему Запад не хочет останавливать войну против России

Симоньян объяснила, почему Запад не хочет останавливать войну против России - РИА Новости, 20.05.2024

Симоньян объяснила, почему Запад не хочет останавливать войну против России

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:10

2024-05-20T03:10

2024-05-20T03:10

специальная военная операция на украине

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о том, что коллективный Запад будет вести войну против России так долго, как сможет, потому что не хочет отказываться от этой "кормушки". "Эта война ими ведётся против нас... Они - коллективный Запад - они будут вести эту войну так долго, как только смогут. У них нет ни одной причины её останавливать. Война - это их кормушка, это их кормовая база. Исторически. Они за счёт этого растут. И мы должны быть к этому готовы. И поэтому мы должны наводить строгий порядок со справедливизацией распределения богатств нашей страны у нас внутри", - заявила Симоньян.

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928137100.html

россия

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россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)