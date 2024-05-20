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Симоньян рассказала о проблеме, волнующей офицеров в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:16 20.05.2024 (обновлено: 02:27 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/simonyan-1947078128.html
Симоньян рассказала о проблеме, волнующей офицеров в зоне спецоперации
Симоньян рассказала о проблеме, волнующей офицеров в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.05.2024
Симоньян рассказала о проблеме, волнующей офицеров в зоне спецоперации
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:16
2024-05-20T02:27
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала об одной из проблем, волнующих российских офицеров в зоне спецоперации. "Первое, на что они обращают внимание, когда мы заканчиваем обсуждать собственно вопросы военные, как там, в "поле", как на фронтах... Они постоянно говорят об одной и той же несправедливости... Что кадровые офицеры на фронте получают меньше, чем только что пришедший контрактник и мобилизованный. Ну это же несправедливо, неправильно? Несправедливо, неправильно. Надо наводить в этом порядок? Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны", - сказала Симоньян. Журналист напомнила о необходимости пересмотреть налоги. Симоньян уточнила, что много раз предлагала ввести налог на роскошь. "Я рассказывала, как это может быть, как это устроено у нас в семье. Что если мы покупаем что-то не необходимое - новую сумочку, колечко мне Тигран подарит, ещё что-нибудь, то у нас договорённость - такие же деньги он должен потратить на фронт, точно такие же... Многие порядочные люди, у которых есть деньги, они так и делают. А многие люди, у которых есть деньги, так не делают. Им наплевать. Есть такой спорт - зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать, распихать по карманам, по счетам, вывести, ещё хуже - увезти, где-то спрятать. А всё остальное здесь гори синим пламенем, страна как-нибудь сама разберётся. Страна сама не разберётся, не разберётся... Мы по прежнему видим много несправедливости в том, как устроено наше общество, мы сами по отношению к армейским, к людям "в погонах", в первую очередь, к армии. В первую очередь почему? Потому что сейчас идёт спецоперация, люди проливают кровь. Люди кладут на алтарь нашей Родины, на алтарь "Русского мира" свои жизни и судьбы свой семьи. Поэтому, в первую очередь, мы говорим о них", - отметила журналист.
https://ria.ru/20240520/generaly-1947074968.html
https://ria.ru/20240519/simonyan-1947063164.html
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маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян рассказала о проблеме, волнующей офицеров в зоне спецоперации

Симоньян: разница в выплатах офицерам и мобилизованным в зоне СВО несправедлива

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала об одной из проблем, волнующих российских офицеров в зоне спецоперации.
«
"Первое, на что они обращают внимание, когда мы заканчиваем обсуждать собственно вопросы военные, как там, в "поле", как на фронтах... Они постоянно говорят об одной и той же несправедливости... Что кадровые офицеры на фронте получают меньше, чем только что пришедший контрактник и мобилизованный. Ну это же несправедливо, неправильно? Несправедливо, неправильно. Надо наводить в этом порядок? Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны", - сказала Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы
Вчера, 00:59
Журналист напомнила о необходимости пересмотреть налоги. Симоньян уточнила, что много раз предлагала ввести налог на роскошь.
"Я рассказывала, как это может быть, как это устроено у нас в семье. Что если мы покупаем что-то не необходимое - новую сумочку, колечко мне Тигран подарит, ещё что-нибудь, то у нас договорённость - такие же деньги он должен потратить на фронт, точно такие же... Многие порядочные люди, у которых есть деньги, они так и делают. А многие люди, у которых есть деньги, так не делают. Им наплевать. Есть такой спорт - зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать, распихать по карманам, по счетам, вывести, ещё хуже - увезти, где-то спрятать. А всё остальное здесь гори синим пламенем, страна как-нибудь сама разберётся. Страна сама не разберётся, не разберётся... Мы по прежнему видим много несправедливости в том, как устроено наше общество, мы сами по отношению к армейским, к людям "в погонах", в первую очередь, к армии. В первую очередь почему? Потому что сейчас идёт спецоперация, люди проливают кровь. Люди кладут на алтарь нашей Родины, на алтарь "Русского мира" свои жизни и судьбы свой семьи. Поэтому, в первую очередь, мы говорим о них", - отметила журналист.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян
19 мая, 21:52
 
Специальная военная операция на УкраинеМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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