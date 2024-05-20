https://ria.ru/20240520/siluanov-1947199310.html

Силуанов рассказал, для кого будет предусмотрена налоговая амнистия

Силуанов рассказал, для кого будет предусмотрена налоговая амнистия - РИА Новости, 20.05.2024

Силуанов рассказал, для кого будет предусмотрена налоговая амнистия

Минфин России предусмотрел налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать "в белую", заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:26

2024-05-20T14:26

2024-05-20T14:44

экономика

россия

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минфин России предусмотрел налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать "в белую", заявил министр финансов Антон Силуанов."Одновременно будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать в белую и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее", - сказал Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений.

https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html

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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф