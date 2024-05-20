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Силуанов рассказал, для кого будет предусмотрена налоговая амнистия
Силуанов рассказал, для кого будет предусмотрена налоговая амнистия - РИА Новости, 20.05.2024
Силуанов рассказал, для кого будет предусмотрена налоговая амнистия
Минфин России предусмотрел налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать "в белую", заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:26
2024-05-20T14:26
2024-05-20T14:44
экономика
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антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минфин России предусмотрел налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать "в белую", заявил министр финансов Антон Силуанов."Одновременно будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать в белую и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее", - сказал Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений.
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Силуанов рассказал, для кого будет предусмотрена налоговая амнистия
Силуанов: налоговая амнистия коснется тех, кто начнет работать "в белую"