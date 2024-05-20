https://ria.ru/20240520/shtraf-1947230097.html
Жителя Москвы оштрафовали за волосы, окрашенные в цвета флага Украины
Жителя Москвы оштрафовали за волосы, окрашенные в цвета флага Украины - РИА Новости, 20.05.2024
Жителя Москвы оштрафовали за волосы, окрашенные в цвета флага Украины
Тверской суд Москвы оштрафовал мужчину из-за окрашенных в цвета украинского флага волос, следует из постановления, попавшего в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:09
2024-05-20T16:09
2024-05-20T17:39
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал мужчину из-за окрашенных в цвета украинского флага волос, следует из постановления, попавшего в распоряжение РИА Новости. "Нетесов С. А., находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом (Украины. — Прим. ред.), привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации", — указано в документе.Таким образом, мужчина "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России". Фигурант в суд не явился, в письменном объяснении указал, что он "не поддерживает ни украинский режим, ни СВО ВС России, своей прической ничего не хотел выразить". Также Нетесов сообщил, что с 2017 года он постоянно красит волосы в яркие цвета. В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что Нетесова оштрафовали на 30 тысяч рублей.За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил, гражданам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240501/shtraf-1943301533.html
https://ria.ru/20240109/girlyanda-1920348503.html
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украина, россия, происшествия, москва
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Происшествия, Москва
Жителя Москвы оштрафовали за волосы, окрашенные в цвета флага Украины
Жителя Москвы Нетесова оштрафовали за волосы, покрашенные в желтый и голубой
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал мужчину из-за окрашенных в цвета украинского флага волос, следует из постановления, попавшего в распоряжение РИА Новости.
«
"Нетесов С. А., находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом (Украины. — Прим. ред.), привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации", — указано в документе.
Таким образом, мужчина "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России".
Фигурант в суд не явился, в письменном объяснении указал, что он "не поддерживает ни украинский режим, ни СВО ВС России, своей прической ничего не хотел выразить". Также Нетесов сообщил, что с 2017 года он постоянно красит волосы в яркие цвета.
В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что Нетесова оштрафовали на 30 тысяч рублей.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил, гражданам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.