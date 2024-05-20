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Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС - РИА Новости, 20.05.2024
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14:30 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/shos-1947200210.html
Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС
Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС - РИА Новости, 20.05.2024
Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Астане с коллегой из КНР Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, стороны отметили растущий... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:30
2024-05-20T14:30
в мире
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
шос
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Астане с коллегой из КНР Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, стороны отметили растущий авторитет организации в мировых и региональных делах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых и региональных делах", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, шос
В мире, Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, ШОС
Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС

Лавров и Ван И отметили растущий авторитет ШОС в мировых и региональных делах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Астане с коллегой из КНР Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, стороны отметили растущий авторитет организации в мировых и региональных делах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых и региональных делах", - говорится в сообщении.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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