Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС
Лавров и Ван И отметили растущий авторитет ШОС в мировых и региональных делах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Астане с коллегой из КНР Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, стороны отметили растущий авторитет организации в мировых и региональных делах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых и региональных делах", - говорится в сообщении.