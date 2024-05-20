https://ria.ru/20240520/shos-1947200210.html

Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС

Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС - РИА Новости, 20.05.2024

Лавров и Ван И обсудили вопросы развития ШОС

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Астане с коллегой из КНР Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, стороны отметили растущий... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:30

2024-05-20T14:30

2024-05-20T14:30

в мире

россия

китай

ван и (политик)

сергей лавров

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938778850_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2845541eaa19642762f49ddf17bdef5f.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Астане с коллегой из КНР Ван И перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, стороны отметили растущий авторитет организации в мировых и региональных делах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых и региональных делах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240520/ekspert-1947088381.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, шос